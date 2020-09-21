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成「美國企業」？彭博：TikTok交易內容 與川普說的差很遠

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電
市場傳出「字節跳動」讓售TikTok的價錢是600億美元，雖然川普已表示「祝福」，但恐仍有變數。 路透
市場傳出「字節跳動」讓售TikTok的價錢是600億美元，雖然川普已表示「祝福」，但恐仍有變數。 路透

甲骨文(Oracle)和沃爾瑪(Walmart)將取得中國影音社群媒體TikTok的20%股權，但彭博新聞社20日指出，其實這樁交易與川普總統先前要求的TikTok賣給美國公司差距甚遠，中國的字節跳動公司仍控制TikTok　80%的股權，因此TikTok在控股和數位資料國安方面的疑慮，仍備受質疑。

為了在11月總統大選連任，川普總統大動作拿中國公司字節跳動的影音社群媒體TikTok開刀。川普希望藉由美國企業和投資人控股，用戶資料由美國公司管理，讓TikTok成為名副其實的美國企業。但有專家指出，這並非最初預想的「全面控制」。

甲骨文和沃爾瑪持股20%，川普政府宣稱新成立的TikTok Global將有53%股份在美國企業和投資人手上；再透過公開募股(IPO)，視規模而定，可能將中資持股降至31%。

但有消息人士指出，在IPO之前，字節跳動仍將持有TikTok Global 80%的股份，沒能真正成為「美國企業」。康乃爾大學經濟學者、國際貨幣基金組織(IMF)前中國分部主管普拉薩德(Eswar Prasad)就說：「這能讓川普聲稱取得勝利，展現強硬一面；但其實最後只是妥協，取得利益需求。」

世界銀行(World Bank)前經濟學者布羅德曼(Harry Broadman)也說：「這涉及可信度疑慮。」他表示國際各方發現其背後政策存在不確定性，將讓人非常緊張。

攸關國家安全的資料方面，更有專家指出，TikTok成功的幕後關鍵-演算法，仍由字節跳動掌握，因此國安疑慮仍未消失。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)也說：「不論資料儲存在那，可能還是會有內部程式將資料傳送出去。我們必須審慎防範，因為中國仍可能持續收集美國民眾的個人資料。若真如此，我們將無法支持這樁交易案。」

商務部19日在其官網上發布新聞說，考慮到最近的積極進展，將於20日生效的禁止在美國下載短視頻分享應用程序TikTok的禁令，推遲到9月27日。

川普8月14日的行政命令，要求字節跳動在90 天內從在美國運營的視頻共享應用程序TikTok撤資。他在命令中說「有可靠的證據使我相信，字節跳動可能存在傷害美國國家安全的威脅。」美國國會7月也通過投票表決，出於國家安全考慮，禁止聯邦僱員在政府提供的手機下載該軟件。

TikTok 川普 沃爾瑪

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