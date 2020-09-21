全球560家大企業連署 籲政府對抗自然威脅

愈來愈多聲音要求各國政府拿出更多作為，翻轉自然世界加速破壞的情況，並支持更廣泛的對抗氣候變遷行動，全球多家首屈一指的大型公司今天也加入呼籲行列。

包括沃爾瑪公司（Walmart）、花旗集團（Citigroup）和微軟（Microsoft）在內，超過560家合計營收高達4兆美元的公司今天連署一份聲明，呼籲在未來10年間採取行動。

聯合國準備在本月稍晚主持生物多樣性峰會，盼能累積能量，訂定新的全球性協定來阻止對自然的威脅，比方說，亞馬遜（Amazon）與加州近來發生的野火。

許多公司雖表示已採取行動讓業務更加環保，但政府仍需提供政策，讓公司能有更多作為。

這些企業在聲明中說：「健康的社會、適應力強的經濟體以及茁壯成長的企業，都仰賴自然。政府必須現在採行政策，在這個10年間扭轉自然的耗損。」

「讓我們一同保護、恢復和永續利用我們的天然資源。」

參與連署的還包括宜家（IKEA）、聯合利華公司（Unilever）和安盛集團（AXA）。