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南韓9月外銷出現3月來首見成長 需求隨解封開始回升
南韓初步貿易數據顯示，9月出口已有回升跡象，除工作天數較多外，隨各地陸續解除新冠肺炎疫情封鎖，經濟各面的需求也開始回升。
南韓海關今天（21日）公布數據，9月前20日出口較去年同期成長3.6%，是3月以來首見成長。不過，這20天比去年同期多了兩個工作天，平均每日外銷額較去年同期仍衰減9.8%。
南韓較早發布出口數據，向來視為全球貿易的風向球，照最新數據來看，全球貿易隨各國回復正常活動而正徐徐增加動能。不週 ，美國加緊對中國大陸業者制裁，可能不利南韓的半導體出口。
數據顯示，南韓9月前20日對中國大陸外銷成長8.7%，半導體出口成長25.3%。
對美國出口成長16%，對歐盟出口成長9.6%，對日本出口則下滑19%。
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