台積電ADR上周五跌2.1% 較台股溢價縮減為5.1%
台積電ADR（TSM）上周五跌2.1%，收80.23美元，較台北交易股票溢價縮減為5.1%。
標普500指數上周五跌1.1%，Fed上周三決策會議後連跌三天，三周下來跌了5.4%。那斯達克綜合指數上周五跌1.1%，三周下來跌7.7%，是去年8月以來首見連三周頹勢。費城半導體指數下挫1.5%。
台灣加權股價指數上周五小漲2.88點收12,875.62點。台積電跌1%，收444.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.33 -0.71 62.40 -1.71
中華電 CHT 107.40 -0.30 109.00 -1.47
台積電 TSM 466.41 -2.05 444.00 5.05
聯電 UMC 25.23 0.00 25.80 -2.21
*註：匯率依據紐約時間
下午6:30的彭博報價
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