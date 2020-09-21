台積電ADR上周五跌2.1% 較台股溢價縮減為5.1%

華為因美國制裁而陷入經營困境出現轉機？外媒報導，美國處理器大廠AMD副總裁表示，該公司已獲得向美國「實體清單」中某些公司銷售其產品的許可證。由於AMD是華為筆記本電腦CPU主要供應商之一，報導解讀此言似暗示了AMD能夠向華為正常銷售芯片。

2020-09-20 13:15