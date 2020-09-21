TikTok 可望繼續在美營運

美國總統川普19日表示，他原則上支持甲骨文與TikTok母公司字節跳動結盟的交易，「給予祝福」，可望允許TikTok繼續在美營運。商務部同日也把TikTok下載禁令的生效時間延後一周，給予各交易方更多時間敲定細節。

另一方面，美國舊金山地方法院的法官19日針對預定20日生效的微信下載禁令，發布臨時強制令，暫緩禁令生效。

川普在白宮說：「我在概念上批准了這項交易。我已給予這樁交易祝福，如果他們敲定交易，那很棒，如果沒敲定，也沒差。」根據協議，字節跳動將分拆TikTok的全球業務，成為「TikTok全球公司」（TikTok Global）。

川普說，TikTok全球的總部可能設在德州，聘僱「至少」2.5萬人，將「完全由甲骨文與沃爾瑪掌控」，也將以50億美元設立教育基金。

知情人士透露，TikTok全球將尋求於一年後在美國首次公開發行股票（IPO），近期將啟動一輪上市前（Pre-IPO）融資。根據協議，甲骨文與沃爾瑪有權各收購TikTok Global的12.5%與7.5%股權，在這輪融資將共投資約120億美元，使TikTok全球的估值達到約625億美元。

根據甲骨文與沃爾瑪的聲明，甲骨文計劃取得TikTok全球的12.5%股權，並成為TikTok的科技合作夥伴，主管TikTok全球的所有美國數據，也有權審視TikTok的開源碼與更新檔；沃爾瑪初步同意收購7.5%股權，並達成商務協議，執行長董明倫將出任董事，且TikTok全球的五席董事中，有四席將由美籍人士擔任，同時TikTok全球與字節跳動的美國投資人計劃設立一項教育計畫，提供線上影音教育平台。

根據協議，字節跳動將保有TikTok全球大約80%股權，甲骨文與沃爾瑪的總持股僅約20%，但雙方都表示美國投資人將擁有過半股權。知情人士說，由於美國投資人持有字節跳動約40%股權，計算下來美國投資人擁有TikTok全球約53%股權，但未必代表美國投資人有控制權或投票權。

美國財政部表示，這項交易仍有待敲定細節、及對外資投資委員會（CFIUS）的批准。美國商務部19日也宣布，鑑於近日出現的正面發展，決定把禁止境內下載TikTok的生效日期，從20日至少推遲至27日。