分析師預期，下階段的經濟復甦將由商品密集的基建投資驅動，可望帶動商品價格大漲，為未來幾個月整體工業領域的成長奠定基礎。

CNBC報導，多國都正努力因應新冠病毒感染病例的激增，促使一些預測師發布今年悲觀的經濟預測，但中國大陸8月工業生產擴張5.6%，增幅為八個月來最大，成為復甦動能正在增強的最新跡象。

花旗歐洲中東非洲地區（EMEA）商品研究部門主管萊頓說，「我們已在中國大陸看到金屬密集（產業復甦）的回應」，「營建面的回升力道之強令人吃驚」。他也為商品投資人點出可關注到年底的「三大催化劑」，分別是新冠疫苗題材、大陸經濟復甦，以及美國寬鬆措施的規模。

WisdomTree研究主管夏赫認為，許多刺激措施將由基建帶動，眾人皆知的許多已開發國家基礎建設嚴重不足情況，可望在這個時期解決。他說，先進經濟體在擴張財政、寬鬆貨幣以因應新冠疫情後，下個階段將是全球性的大規模基建投資。

標普全球普氏EMEA媒體部門主管克里奇洛正在關注鐵礦砂等商品，因為在基礎建設推動經濟反彈後，這些工業原料的價格將飛漲，進而提振油價。

展望明年，克里奇洛預期，一些全球大型經濟體可能很快宣布「重大」的基建開發案，這些計畫最有可能由中國大陸、印度及美國主導。他指出，美國兩位總統候選人川普和拜登都承諾將「斥資鉅額」投資基建，「這有利於原油需求，也將助漲所有商品」，川普承諾修建老舊基建的承諾將有利鋼鐵，拜登開發太陽能與風電的承諾則可能嘉惠銅和銀。