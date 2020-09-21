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包裝罐產業 「疫」外受惠
在新冠肺炎疫情期間，餐飲店家幾乎全面暫停營業，但消費者對飲食的需求並未消失，其中部分轉向加工產品，因而帶動包裝用的瓶瓶罐罐需求大增，導致包裝罐供不應求，促使包裝罐業者擴大產能，成為另類的疫情受惠產業。
華爾街日報報導，飲料罐業高階主管表示，由於全美的酒吧和餐廳在疫情期間暫停營業，消費者爭相從超市把一箱箱飲料搬回家，加工食品的銷售也躍增，而這些商品都包裝在各類瓶罐內，尤其是鋁罐。
根據研究公司IRI，美國3月飲料用鋁罐的零售銷量激增近24%，之後也持續強勁成長；美國幾乎所有罐裝飲料都以鋁罐包裝。
有些業者正押注包裝罐需求的盛況會延續，且不僅是罐裝飲料，罐裝食品也是如此。尼爾森數據顯示，之前一度失寵的罐裝食品，今年上半年銷售激增23.5%。
可口可樂表示，由於供應吃緊，美利果無糖檸檬汁、Zero系列櫻桃汽水、Pibb Xtra等產品，可能難以找到罐子包裝。
美國包裝罐製造商波爾公司（Ball）啟動位於德州與喬治亞州的產線，雖然這兩條加開的產線都有一年10億罐的產能，但波爾估計今年仍要從歐洲、印度和巴西等地進口20億個罐子，才能滿足北美需求。該公司還計劃明年在美國再興建兩座新工廠。
另一家美國大型包裝罐業者Crown控股公司，也加速投資在美國的兩條產線，因為該公司預計會鬧供應荒。
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