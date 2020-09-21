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美大法官病逝 恐衝擊市場
在美股即將進入總統大選前的劇烈震盪期之際，美國大法官金絲柏格（Bader Ginsburg）18日病逝，享壽87歲，掀起兩黨對於提名人選的主導權爭奪戰，增添美國11月總統大選的不確定因素，預料將加劇美股波動。
美國總統川普19日表示，他本周將提名金絲柏格的接替人選，而且將是女性，在華府政壇引發爭議，因為一些國會議員認為，新任大法官人選應在選後由新任總統提名。
美國大法官為終身制，所有判決都將對美國各項社會議題造成深遠影響，大法官提名人選須獲參院過半席次同意，這也將使這回國會大選的重要性大為提高，特別是參院的改選結果。
這起事件也為美國大選與美股注入新的不確定性。隨著大選日將至，近來市場波動已持續加劇。根據瑞銀，在大選年的9至11月，美股平均會跌2%，因投資人試圖預測財政、貨幣及監管政策是否將出現重大改變。
SunTrust顧問公司首席市場策略師勒納表示，大法官出缺不會改變市場基調，但選後波動持續的可能性因而提高。
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