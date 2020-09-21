高盛美股點將 「未來五股」出列

美股由科技股帶動的漲勢近來降溫，許多分析師認為這代表資金正在加速輪動，建議可押注經濟復甦題材，包括小型股基金、運輸等景氣循環類股、歐洲與日本等美國以外股市，以及生技類股等，高盛更提出擁有龐大成長潛力的「未來五股」（Future Five）。

不過專家也提醒，投資人仍要留意總統大選、疫情、通膨等風險。

巴隆周刊（Barron's）指出，景氣循環股的表現自9月初以來一直是市場的熱議話題，愈來愈多分析師認為，引領股市漲勢的類股，正將從大型成長股轉移至其他族群。

標普500指數上周表現最佳的族群是工業、材料及能源類股，各漲逾4%，勝過大盤的下跌0.64%；對經濟較敏感的小型股指標羅素2000指數上周漲2.64%，勝過大型股指數。

以去年獲利來看，目前小型股的價位比大型股便宜30%，有意小幅加碼者可買進小型股指數型基金或羅素2000指數，投資人也可考慮美股以外的股市，例如歐洲與日本股市，因為這兩個地區的股市對景氣循環企業的曝險較高。

巴克萊策略師團隊建議，可在原物料、金融、公用事業等類股挑選標的；黑石集團近來聚焦於生命科學與科技類股；彭博分析師則看好近來已走高的道瓊運輸指數，可望繼續上攻。

高盛策略師團隊近來也發布報告，點名擁有龐大潛在市場、進入門檻高以及銷售快速成長的「未來五股」（Future Five），包括醫療機器人業者Intuitive Surgical、軟體設計商Autodesk、企業雲端軟體商ServiceNow、PayPal及福泰製藥（Vertex）。

高盛也建議與五大題材相關的類股，包括醫療保健的電腦化、企業的數位轉型、工作流自動化、電商與數位支付，以及生命科學研究有進展。