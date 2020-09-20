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英國汽車保險公司總裁退休送大禮 向員工發放3億台幣獎金
不少人在退休時會收到賀禮，但英國汽車保險公司Admiral的總裁史蒂文斯（David Stevens）準備退休，卻是率先表示向員工送大禮。英國廣播公司（BBC）9月18日報導，史蒂文斯擬在退休時向員工發放總共1000萬英鎊（約新台幣3億）的獎金。
史蒂文斯與妻子希瑟（Heather）會向南威爾士（South Wales）的7500名員工及3000名海外員工發放獎金。每名全職員工可得1000英鎊（約新台幣3萬7000元），兼職員工每人也可獲得500英鎊（約新台幣1萬8000元）。
史蒂文斯與希瑟在1991年創立Admiral，他表示能夠與一群如此特別的員工一起工作，感到自豪及幸運。他又稱，用這個方法來向所有Admiral員工致謝是正確的做法。他表示，員工的辛勞及奉獻令公司從初創企業變成在擁有逾1.1萬名員工的企業。
其實Admiral前任總裁兼創辦人恩格爾哈特（Henry Engelhardt）在2016年退休時，也曾向員工發放獎金。當時每名全職員工可得1000英鎊（約新台幣3萬7000元），他發放獎金總額為約700萬英鎊（約新台幣2億）。史蒂文斯退休後，會由福卡提斯（Milena Mondini de Focatilis）繼任總裁。
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文章授權轉載自《香港01》
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