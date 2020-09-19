馬斯克是下一個賈伯斯？ 蓋茲這樣說...

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）認識科技界許多大人物，並曾一起共事，包括已故蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。

蓋茲接受彭博訊專訪時，被問到是否把與他身處同時代的馬斯克（Elon Musk），視為「下一位賈伯斯」？馬斯克創辦了電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空事業SpaceX，並在電動車和可重複使用火箭的領域都有相當卓越的成就。

蓋茲說：「若你認識這些人，這樣過度簡化看似很奇怪。」他認為，馬斯克和賈伯斯的個人特質有幾項關鍵差別。

蓋茲說：「馬斯克比較像凡事親力親為的工程師。賈伯斯在設計、用人和行銷方面是天才。當你走進一間房間，不會把這兩人搞混。」

馬斯克確實常談論他排得緊緊的時程表和凡事親力親為的態度。例如，在2017年11月的法說會中，馬斯克說他一整天都在特斯拉電池廠中度過，甚至睡地板、乾脆不洗澡，全力衝刺Tesla 3的生產，以利2018年交貨。

一談到賈伯斯，蓋茲表示，他「在鼓舞人心方面是個天才，我彷彿看見他施展咒語，然後看見人們沉浸在其中。」

例如，蘋果執行長庫克曾描述賈伯斯如何說服他加入蘋果，就在他們1998年相識時。庫克2014年接受電視專訪時表示，起初他猶豫不決，但「賈伯斯說話的方式，加上（我們）在房間中相談甚歡，當時只有我跟他。」

庫克說：「我思考蘋果遇到的問題，我想自己可以盡一點力，而且與他（指賈伯斯）共事，是畢生的榮幸...我突然茅塞頓開，我要做這件事，我一定要做這件事。」