大陸爆買 美黃豆價格攀抵兩年多新高

由於中國大陸「爆買」美國黃豆，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格近幾個月不斷創高，周五（18日）收盤攀抵兩年多來新高。咖啡豆則是供過於求，阿拉比卡咖啡豆期貨上周寫下近22年來最差表現。

CBOT交易最活絡的黃豆期貨18日收在每英斗1,043.5美分，是2018年5月以來最高，自今年8月開始，黃豆價格持續上漲，至今漲幅已超過16%。

華爾街日報指出，根據美國農業部的資料，由9月1日開始的市場年度，賣給中國大陸的黃豆目前累計已達1,740萬公噸，比去年度才1,700萬公噸出頭的全年總額還多。而去年的總額已比前年成長20%。

Teucrium交易商農產大宗商品主管吉爾柏提說：「來自中國的需求非常龐大，他們正以前所未有的速度買走美國黃豆。」

中國大陸黃豆需求激增，主要是非洲豬瘟之後，現正著手重建國內的養豬業，需要大量飼料。另外，達成美中第一階段貿易協議中的對美採購承諾，也是一大因素。

咖啡豆價格的頹勢則是來自供給過剩。巴西是全球阿拉比卡咖啡豆最大的生產國與出口國，該國的咖啡豆倉庫從來沒這麼滿載過，近來卡車要等好幾天才能把從產地運來的咖啡豆卸下送進倉庫。

阿拉比卡咖啡豆在紐約市場的價格，本周崩跌了14%，12月交割期貨每磅報1.135美元，是自1998年以來，表現最差的一周。阿拉比卡口感較滑順，是星巴克這類公司受用的品種，因為新冠疫情許多咖啡館還不見人潮回流，需求疲弱；另一類羅布斯塔咖啡豆，多用於即溶咖啡，價格相對抗跌，其在倫敦市場的價格，今年以來下跌不到2%。