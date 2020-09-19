快訊

【白話財經】管不到愛奇藝的OTT專法 到底能管到什麼？

日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸爆買 美黃豆價格攀抵兩年多新高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
芝加哥期貨交易所黃豆價格18日漲至兩年多新高。（路透）
芝加哥期貨交易所黃豆價格18日漲至兩年多新高。（路透）

由於中國大陸「爆買」美國黃豆，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格近幾個月不斷創高，周五（18日）收盤攀抵兩年多來新高。咖啡豆則是供過於求，阿拉比卡咖啡豆期貨上周寫下近22年來最差表現。

CBOT交易最活絡的黃豆期貨18日收在每英斗1,043.5美分，是2018年5月以來最高，自今年8月開始，黃豆價格持續上漲，至今漲幅已超過16%。

華爾街日報指出，根據美國農業部的資料，由9月1日開始的市場年度，賣給中國大陸的黃豆目前累計已達1,740萬公噸，比去年度才1,700萬公噸出頭的全年總額還多。而去年的總額已比前年成長20%。

Teucrium交易商農產大宗商品主管吉爾柏提說：「來自中國的需求非常龐大，他們正以前所未有的速度買走美國黃豆。」

中國大陸黃豆需求激增，主要是非洲豬瘟之後，現正著手重建國內的養豬業，需要大量飼料。另外，達成美中第一階段貿易協議中的對美採購承諾，也是一大因素。

咖啡豆價格的頹勢則是來自供給過剩。巴西是全球阿拉比卡咖啡豆最大的生產國與出口國，該國的咖啡豆倉庫從來沒這麼滿載過，近來卡車要等好幾天才能把從產地運來的咖啡豆卸下送進倉庫。

阿拉比卡咖啡豆在紐約市場的價格，本周崩跌了14%，12月交割期貨每磅報1.135美元，是自1998年以來，表現最差的一周。阿拉比卡口感較滑順，是星巴克這類公司受用的品種，因為新冠疫情許多咖啡館還不見人潮回流，需求疲弱；另一類羅布斯塔咖啡豆，多用於即溶咖啡，價格相對抗跌，其在倫敦市場的價格，今年以來下跌不到2%。

咖啡館 非洲豬瘟

延伸閱讀

大陸對美國玉米和黃豆需求依然強勁嗎？這些數據告訴你

黃豆抗洪？治「管湧」防潰堤 武漢囤360噸

植物性蛋白質來源黃豆 日研究：可能增加胰臟癌風險

腦洞大開 武漢採購360噸黃豆竟是用來「抗洪」

相關新聞

AMD傳取得美國許可證 可恢復供貨華為

科技網站TechGenyz指出，超微（AMD）表示，已取得美國政府的許可證，能供貨給中國大陸華為，成為第一家公開宣稱已取得許可證、能供貨華為的美國企業。

美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准

華為因美國制裁而陷入經營困境出現轉機？外媒報導，美國處理器大廠AMD副總裁表示，該公司已獲得向美國「實體清單」中某些公司銷售其產品的許可證。由於AMD是華為筆記本電腦CPU主要供應商之一，報導解讀此言似暗示了AMD能夠向華為正常銷售芯片。

德國擬放寬破產法規 以防企業倒閉裁員大潮來襲

德國政府19日提出一份放寬公司破產法規的草案，旨在幫助擁有強健體質的公司度過新冠肺炎危機，不會因債台高築而被迫倒閉，以避免德國出現破產潮。

馬斯克是下一個賈伯斯？ 蓋茲這樣說...

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）認識科技界許多大人物，並曾一起共事，包括已故蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jo...

油價周線收紅 漲幅為6月以來最高

國際油價上周五（18日）收盤漲跌互見，紐約原油溫和上揚，布蘭特原油小幅下跌，但均寫下6月以來最佳周線漲幅，此前主要石油生...

大陸爆買 美黃豆價格攀抵兩年多新高

由於中國大陸「爆買」美國黃豆，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨價格近幾個月不斷創高，周五（18日）收盤攀抵兩年多來新...

幾家歡樂幾家愁...投資特斯拉有人大賺 有人後悔太早出場

電動車大廠特斯拉（Tesla）是近來華爾街熱門交易標的，而各路專家投資特斯拉的結果，可說是幾家歡樂幾家愁。

Fed官員：美金融體系荒唐 不到20年需要紓困兩次

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周五（18日）在機構投資人理事會（Council of...

美股受科技股拖累連跌三周 下周將不脫震盪輪動格局

科技股拖累下，美國股市連續三周下跌。少了聯準會（Fed）對市場的加持，投資人預料，隨美國大選迫近，美股未來幾個月還會繼續...

蘋果股價從峰頂摔落22% 9月市值蒸發逾5,000億美元

隨著美國科技股普遍遭遇逢高獲利了結賣壓，蘋果公司股價18日大跌逾3%，市值自9月初以來已蒸發掉超過5,000億美元。

大摩：美禁下載TikTok、微信 對蘋果營收風險小

彭博資訊報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師表示，美國政府準備把中國企業擁有的應用程式（App）Tik...

印度最大行動電子支付 與Google爆競爭衝突

印度電子支付市場競爭激烈，引發印度最大行動電子支付業者Paytm與Google爭執。Google昨天一度以違反博弈政策把...

熱門新聞

50億美元讓川普點頭！TikTok將捐錢 川普同意不必賣斷

與男友在床上纏綿、遇前任全裸爬床 她嚇壞「一口咬掉蛋蛋」

美國紐約州爆大規模槍擊 2死14傷

美大法官金斯柏過世後 川普的如意算盤能否成功？

泰國6年來最大示威！3萬人要總理下台、限制王權

馬斯克是下一個賈伯斯？ 蓋茲這樣說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。