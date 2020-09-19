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美禁售芯片 蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
比爾蓋茲反對美國對中國禁售芯片給中國。圖／視頻截圖
比爾蓋茲反對美國對中國禁售芯片給中國。圖／視頻截圖

微軟創始人比爾蓋茲在接受專訪時指出，他反對美國向中國禁售高科技產品，「現在強迫中國自己製造芯片，你不僅放棄了這些高薪工作，而且會迫使中國完全實現自給自足」，他並反問「這樣做真的會有好處嗎？」

觀察者網據彭博社報導，比爾蓋茲一直堅定地主張美國要與中國接觸，他以美國的噴氣式發動機、娛樂產業和昂貴的芯片舉例，強調這些芯片「能創造高薪工作」，讓「中美彼此之間相互受益」。

他隨後稱，儘管目前中美關係多了些不信任，但並不意味著相互受益的領域減少為零。

在被問到「是否應謹慎考慮向中國禁售高科技產品」時，比爾蓋茲明確反對美國這麼做。

「現在強迫中國自己製造芯片，意味著如果將來發生衝突，你不僅放棄了這些高薪工作，而且會迫使中國完全實現自給自足。」比爾·蓋茲不認為美國這樣做會有好處。

日前報導指出，美國正在考慮將中國最大的芯片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。對此，中芯國際回應稱，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，對此感到震驚和不解。

中國外交部發言人趙立堅指出，中方已經多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場。一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑，中方對此堅決反對。

對此，北京當局加快研製「中國芯片」的腳步。2025年前將投放9.5兆人民幣（1.4兆美元）發展半導體產業。中國高層將於10月開會，制定下一個五年的經濟策略，全力發展第三代半導體產業，提供科研、教育和融資等方面的支持。這項任務的優先程度，「如同製造原子彈一樣」。

比爾蓋茲 中芯

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