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「有些功能會喪失」 美國宣布逐步禁用TikTok與微信

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國宣布自20日起禁止下載微信與TikTok。美聯社
美國宣布自20日起禁止下載微信與TikTok。美聯社

美國商務部宣布，自20日起在美國境內的TikTok微信（WeChat）用戶，將無法更新應用程式，應用程式商店會將這兩者下架，並不再提供更新；商務部資深官員在一場電話記者會表示，停止更新意味著有些功能會喪失，政府目的在緩慢減少美國用戶對TikTok和微信的依賴。

華郵引述一名官員說法指，不會因為在20日後使用TikTok或微信，收到法院傳票。

一名商務部資深官員表示，在禁令生效後，相關用戶可能會找到方法規避限制，商務部的目標是降低美國使用者對這兩者的使用，用戶將面臨緩慢過程，直到這項應用程式無法再提供服務。

數據分析公司Apptopia和App Annie統計，TikTok在美國有超過1億名用戶，微信每日的活躍用戶約有1900萬。

商務部新聞稿指出，微信在20日前、TikTok在11月12日後，美國將禁止境內的網路供應商替這兩者提供服務；華郵報導，政府也會封禁這兩者的基礎電腦運作代碼，避免中國大陸公司改名後讓該應用程式重新進入美國。

TikTok原用戶至少到11月12日前都可使用

商務部長羅斯（Wilbur Ross）18日接受福斯商業新聞台訪問時說，對抖音用戶唯一差別就是，周日過後（20日）無法更新應用程式，他們還可以使用到11月12日。

商務部新聞稿指出，若其造成的國安問題得解，則禁令有可能取消。

商務部表示，在11月12日前，TikTok都可能可以獲得網路服務，在這段期間，TikTok的母公司北京字節跳動公司需跟技術夥伴甲骨文（Oracle）打造一個以美國為基礎的影音分享應用程式，供美國青少年使用。至於為何是11月12日，商務部官員說，與選舉無關，這是給TikTok 90天緩衝期。

微信封禁範圍 比TikTok更大更早

對於微信，商務部新聞稿指出，自20日起，禁止網路供應商和內容傳遞服務業者支援微信，並禁止用戶在美國境內使用支付功能，商務部資深官員說，20日一過，使用者能在微信中使用的功能將逐漸降級、減少，官員表示，內容傳輸服務支援的功能可能受影響。

此外，微信的支付功能也在此次禁令之列，商務部資深官員說，雖然現在美國就禁止微信在境內提供支付服務，但以後也不可以；用戶在美國境外仍可使用微信的所有功能。華爾街日報報導，考慮未來將禁令擴及全球，只要是美國人就不能使用。

微信功能被限制後，與中國大陸公司行號和消費者往來的美企將受到直接影響。華郵訪問在中國大陸做生意的美國公司，受訪者表示，禁用微信將給他們造成嚴重的競爭劣勢；華爾街日報報導，美國知名品牌迪士尼（Walt Disney）和沃爾瑪（Walmart）都是透過微信向中國大陸消費者收費。

TikTok、騰訊都指正向美國政府提案強化安全保護

在商務部禁令出爐後，TikTok發表反對聲明，TikTok發言人麥奎德（Hilary McQuaide）表示，在他們對美國行政部門的提案中，已經採取前所未有的高標準，強化透明與問責度，遠超過其他應用程式，包括第三方查帳、密碼安全認證、由美國政府監管數據安全。

微信的中國大陸母公司騰訊發布聲明表示，一直都是以最高標準維護用戶隱私與數據安全，騰訊已向美國政府提案，解決美國的安全問題；騰訊表示，希望持續在美國提供服務。

應用程式商店Google和Apple尚未回應。

損及言論通訊自由與用戶安全？

美國公民自由聯盟透過聲明表示，商務部的行為侵害應用程式用戶在憲法第一修正案所保障的權利，即限制民眾通訊，並插手管理兩大重要媒體平台上的交易；這項命令危及美國境內上百萬名TikTok和微信用戶。聲明也提到，禁止軟體更新將可能造成安全漏洞。

哥倫比亞大學保護憲法第一修正案研究院的執行董事賈佛（Jameel Jaffer）說，最高法院50年前就保護美國人民使用外國媒體與傳播工具的權利，此事在今天同樣重要。

商務部：保護國家安全所需 若中國大陸要報復悉聽尊便

商務部表示，中共已經透過這些應用程式威脅美國國家安全、外交政策和經濟，今天的禁令將透過排除接觸管道，大大削弱其功能，以保護美國用戶。

商務部表示，TikTok與微信都從用戶端搜集包括網路活動、位址、瀏覽與搜尋紀錄等大量數據，「他們每一個都是中國大陸軍民融合的積極參與者，也都被迫與中國大陸情報機構合作」，因此使用TikTok和微信對美國國家安全，造成無法接受的風險。

羅斯表示，川普正致力保護國家安全，保護美國人不受中共威脅；他在接受福斯商業電視台訪問時，被問到是否憂心招致中國大陸報復，羅斯說，那就看他們怎麼做。

微信 TikTok

延伸閱讀

美制裁大刀 砍向TikTok、微信

川普再亂TikTok交易 20日下架App

路透：美國20日起禁下載WeChat及TikTok

美國將禁微信交易 澄清用戶不會受罰

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