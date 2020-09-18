這位「前」富豪裸捐到幾近破產 連巴菲特也自嘆不如！

眾人皆知「錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去」。但誰能真的如此瀟灑，散盡畢生家產、捐助公益慈善數十年如一日，自己則從身價數十億美元富豪之尊「淪落」到幾近破產，還甘之如飴？

現年89歲的費尼（Charles "Chuck" Feeney）真的做到了，而且一切都按照他的計畫進行。

費尼以寥寥幾句話，總結數十年來「捐到破產為止」的使命：「我篤信生前捐獻（Giving While Living）。我認為捐款沒理由拖延，今天就捐助值得支持的慈善事業，可以造福眾生。何況活的時候捐，比死後再捐有趣多了。」

這正是費尼一貫的態度。他在1960年與米勒（Robert Miller）聯手創立機場免稅商店集團Duty Free Shoppers（DFS），曾坐擁數十億美元財富，卻像苦行僧般儉樸度日。過去40年來，費尼竭盡所能捐出個人財富，透過名下基金會累計捐了超過80億美元。一如當年成功建立起免稅店零售巨人，如今他也達成行善助人的目標。

就在9月14日，費尼宣布他的大西洋慈善基金會（Atlantic Philanthropies）結束營運，因為已捐光所有的錢，投入許許多多理想崇高的計畫，協助解決世上一些最棘手的問題，包括促進北愛爾蘭和平、協助越南醫療照護體系現代化。更近的一例是斥資3.5億美元，把紐約市的羅斯福島轉化為科技重鎮。

這些年來獲費尼慷慨資助的機構不計其數，包括總計捐給教育機構37億美元，另捐8.7億美元協助捍衛人權和促進社會改革，例如捐款6,200萬美元支持在美國廢除死刑運動，以及捐出7,600萬美元力促國會通過俗稱「歐記健保」（Obamacare）的平價醫療法案。

費尼接受富比世雜誌（Forbes）訪問時說：「我們學到很多。有些事若能重來，我們的做法會有所不同，但我非常滿意。對於能親眼目睹這一切完成，我感到十分欣慰。我要向沿途加入我們行列的所有人致謝。也要對還在考慮生前捐獻的人說：『試試看！你會喜歡的。』」

許多富有的慈善家旗下有宣傳大軍，為他們的捐款活動敲鑼打鼓，唯恐天下不知；費尼多年來則以無名氏身分默默捐錢，保密到家。正因他為善不欲人知，富比世封他為「慈善界的詹姆士龐德」，並形容費尼現在住的舊金山小公寓，就像「大學新鮮人宿舍一般簡陋」。

儘管一路走來十分低調，費尼已啟發多位重量級企業家與慈善家。例如微軟公司共同創辦人蓋茲與波克夏公司董事長巴菲特2010年聯手發起「樂施誓約」（The Giving Pledge）勸募活動，就是受費尼啟發。

巴菲特表示，發起「樂施誓約」的靈感正來自費尼，「他是我們所有人的模範。他生前已完成捐獻，而我死後還要費時12年才能完成」。