中美關係緊張升級 投資額降至9年最低

路透社注意到榮鼎咨詢公司（Rhodium Group）的數據顯示，今年1月至6月，中美兩國之間的投資，包括公司的直接投資和風險資本的流入較上年同期下降了16.2％，總體降至109億美元。當然這也受到了冠狀病毒大流行的影響。

這與2016年和2017年半年度近400億美元的投資總額對比相差甚遠。

美國總統特朗普的政府以中國科技公司帶來的國家安全風險為由，大幅擴大了打擊中國公司的行動。

這包括將電信巨頭華為技術有限公司列入其貿易黑名單，威脅對中國的芯片制造商中芯國際（SMIC）采取類似行動，並責令TikTok所有者字節跳動（ByteDance）將該短視頻應用程序出手相讓。

美國政府向抖音（國際版）和微信下“殺手鐧”

美國商務部本周五宣布，從10月20日起禁止下載手機應用程序Tiktok（抖音國際版）和微信。分銷TikTok或微信應用以及在手機應用商店更新相關代碼將被禁止。

字節跳動最新表示，當前正在尋求與甲骨文（Oracle Corp）的交易得到批准。該交易的結構是合伙關系，而不是直接出售。

同時該公司還於本周四（9月17日）表示，讓甲骨文成為TikTok（抖音國際版）技術合作伙伴的方案不僅需要得到美國政府的批准， 也需要得到中國政府有關部門的審批。

白宮在上個周末收到了TikTok和甲骨文公司的合作方案。根據路透社周四報導，如果字節跳動提出的TikTok交易案得到美國政府批准的話，TikTok Global將會是在美國負責營運該短視頻軟件的公司。

微軟和沃爾瑪又“回鍋”

同時本周四最新的消息還顯示，字節跳動目前准備讓TikTok在美國進行公開募股，避免TikTok在美被禁止營運。

特朗普則於17日表示，美國政府已與沃爾瑪(Wal-Mart)與甲骨文針對TikTok交易案進行對談，但目前交易案本身沒有太多變化。他說：“據我所知，微軟仍在參與這個交易案，而我們很快便會做出決定。”

此話一出也讓交易案更加撲朔迷離。本來宣布出局的競爭收購者沃爾瑪和微軟又以其它方式回鍋。TikTok與這三間公司各自的合作方式為何也需要更多細節說明。

擔心中方的“報復”

榮鼎咨詢公司的報告指出：“在（美國當局）對中美技術整合日益感到不快之際，其它許多公司——包括在美國經營的中國公司和在中國設有辦事處的美國公司都可能被迫剝離業務。”

它補充說，美國對字節跳動的做法以及更廣泛的脫離中美技術的整合，可能會導致中國推出相應的政策，致使美國科技公司在中國經營變得更加困難。

報告稱，2020年上半年美國公司在中國的投資下降了31％，跌至41億美元，而中國公司在美國的投資增長了38％，達到47億美元的規模。但這主要是由於一筆交易造成的：由騰訊音樂牽頭的財團以34億美元的價格收購了環球音樂集團（Universal Music Group）的少數股權。

任琛、楊威廉/達楊（路透社等）

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