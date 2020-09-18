快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

俄央行按兵不動 一如預期 但暗示年底前仍會降息

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
俄國央行18日維持基準利率在4.25%低點。路透
俄國央行18日維持基準利率在4.25%低點。路透

在西方國家對莫斯科實施新制裁的風險攀升之際，俄國央行18日決議，將基準利率維持在4.25%不變，暫緩降息循環，但暗示今年底前仍有可能會降息。

這個將基準利率維持在歷史低點的決議，一如路透訪調結果的預期，在盧布因地緣政治局勢的發展而貶值後，俄國維持借貸成本不變。

俄國央行表示：「如果情況發展和基線預測一致，本行將在下次會議上，考慮進一步降息的必要性。」

低利率是透過讓借貸更便宜來支撐經濟，但也會推升通膨，並讓盧布更容易受外界衝擊而波動。

俄國央行說：「上次調降基準利率，將持續支撐今、明兩年的俄國經濟」。

本月盧布對美元貶值至六個月低點、且對歐元貶到2016年來最低水準，外界更加認為俄國央行會按兵不動。

根據彭博資訊終端機的最新報價，盧布匯率報75.49盧布兌1美元，貶值0.4%。

即便俄國截至9月14日的通膨年率近3.7%，仍低於該行所設目標4%，但家庭與企業的通膨預期還是居高不下。

俄國央行下次利率決策會議定10月23日舉行。

通膨 莫斯科

延伸閱讀

FBI：俄國介入與白人極端分子雙擾美大選

日本8月核心消費物價再度轉負 考驗新首相拉抬物價努力

國際小學堂／俄百變神經毒劑 令人防不勝防

央行理監事會 聚焦三看點

相關新聞

美禁售芯片 蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

微軟創始人比爾蓋茲在接受專訪時指出，他反對美國向中國禁售高科技產品，「現在強迫中國自己製造芯片，你不僅放棄了這些高薪工作，而且會迫使中國完全實現自給自足」，他並反問「這樣做真的會有好處嗎？」

外交關係緊張 加拿大放棄與陸自由貿易談判

加拿大外交部長沈潘今天在報紙訪談中指出，因華為主管遭逮捕和2名加拿大公民顯然因報復遭中國拘留，導致兩國關係生變，加拿大已...

科技股遭拋售 道瓊下跌244點、主要股指連3周收跌

由於投資人繼續拋售高科技股，股指繼續下跌，結束大幅波動的一周。

「有些功能會喪失」 美國宣布逐步禁用TikTok與微信

美國商務部宣布，自20日起在美國境內的TikTok和微信（WeChat）用戶，將無法更新應用程式，應用程式商店會將這兩者...

美制裁大刀 砍向TikTok、微信

美國商務部18日表示，20日起將禁止美國境內民眾下載中國大陸的簡訊應用程式（App）微信（WeChat）與影片分享App...

花旗：未來三年將在亞洲招聘6,000位年輕人

花旗集團（Citigroup）計劃未來三年在亞洲地區僱用6,000名年輕人，以幫助降低此區的青年失業率。

英國8月零售銷售持續回溫 進一步高於疫情前水準

英國購物者8月更願意慷慨解囊，帶動8月零售銷售進一步高於新冠肺炎疫情爆發前的水準，同時線上購物的需求暢旺，也幫助零售業復...

特斯拉共同創辦人創業獲亞馬遜投資 他想做什麼？

特斯拉前技術長史陶柏（JB Straubel）離開特斯拉後，所成立的電池回收新創業者Redwood材料公司，獲得亞馬遜投...

機票10分鐘售罄！澳航推7小時「不落地航班」另闢財源

從起飛的刺激到從機艙窗戶鳥瞰地球美景，當全球多數國際航班都停飛時，即使只是體驗「空中飛人」過過乾癮，也大受遊客歡迎，澳洲...

川普再亂TikTok交易 20日下架App

隨著廿日交易大限逼近，美國矽谷大咖甲骨文收購海外版抖音TikTok結果即將見分曉，但美國商務部十八日卻突然宣布，自廿日開...

中美關係緊張升級 投資額降至9年最低

路透社注意到榮鼎咨詢公司（Rhodium Group）的數據顯示，今年1月至6月，中美兩國之間的投資，包括公司的直接投資和風險資本的流入較上年同期下降了16.2％，總體降至109億美元。當然這也受到了冠狀病毒大流行的影響。

愈跌愈買！錢潮進攻美股基金 單周流入額創2018年來新高

美國銀行（BofA）最新報告顯示，截至16日止的一周，股票型共同基金流入暴增超過260億美元，而資金幾乎全投入美國股票基...

熱門新聞

這位「前」富豪裸捐到幾近破產 連巴菲特也自嘆不如！

美國大選評論／78歲拜登口吃癡呆 川普會靠辯論翻盤選情？

路透：美國20日起禁下載WeChat及TikTok

「猩人」真有其事？人猿混種曾成功受孕 揭秘前蘇聯可怕實驗

時代雜誌讀者票選2020年風雲人物 羅冠聰奪第一

華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍 法醫：她被活活燒死 疑犯保釋被拒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。