俄央行按兵不動 一如預期 但暗示年底前仍會降息

在西方國家對莫斯科實施新制裁的風險攀升之際，俄國央行18日決議，將基準利率維持在4.25%不變，暫緩降息循環，但暗示今年底前仍有可能會降息。

這個將基準利率維持在歷史低點的決議，一如路透訪調結果的預期，在盧布因地緣政治局勢的發展而貶值後，俄國維持借貸成本不變。

俄國央行表示：「如果情況發展和基線預測一致，本行將在下次會議上，考慮進一步降息的必要性。」

低利率是透過讓借貸更便宜來支撐經濟，但也會推升通膨，並讓盧布更容易受外界衝擊而波動。

俄國央行說：「上次調降基準利率，將持續支撐今、明兩年的俄國經濟」。

本月盧布對美元貶值至六個月低點、且對歐元貶到2016年來最低水準，外界更加認為俄國央行會按兵不動。

根據彭博資訊終端機的最新報價，盧布匯率報75.49盧布兌1美元，貶值0.4%。

即便俄國截至9月14日的通膨年率近3.7%，仍低於該行所設目標4%，但家庭與企業的通膨預期還是居高不下。

俄國央行下次利率決策會議定10月23日舉行。