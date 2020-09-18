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Arm反給這對手崛起機會 SiFive：市場對我們興趣大增

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
SiFive說，市場對公司技術的詢問度近來大增。（圖／擷自SiFive臉書）
SiFive說，市場對公司技術的詢問度近來大增。（圖／擷自SiFive臉書）

安謀（Arm）新興對手SiFive剛上任的執行長Patrick Little說，輝達（Nvidia）宣布要以400億美元併購安謀之後，激發了客戶想與他們深化合作關係的興趣。

SiFive是幾家以開源（open-source）RISC-V為基礎、已在市場營運的晶片設計公司之一。RISC-V架構是開放資源，不屬於任何一家業者。輝達傳出要買下Arm之後，引發未來Arm如何維持中立的問題，RISC-V架構因而受到高度關注。

SiFive周四（17日）任命前高通（Qualcomm）高階主管Patrick Little為執行長，他在高通時領導車用部門。Little表示，以前客戶只小部分用上SiFive產品，現在探詢在更主要的設計上合作。他說：「十大頂尖半導體公司已經有六家和我們有業務往來；我們也才剛取得一大籃子的資金，我現在很清楚這些錢需要花在哪裡。」

SiFive上個月完成最近一輪募資，募得6,000萬美元，新金主包括南韓SK海力士、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。 早已是主要股東的廠商則有高通、英特爾（Intel）、威騰（Western Digital）等。

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