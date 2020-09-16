國安疑慮擺一旁 TikTok交易成政治游戲？

美國總統川普周二 (9月15日)表示，甲骨文與字節跳動的TikTok交易就快要成案，但消息指出，字節跳動希望可以繼續持有多數股權。

他說：「我聽說他們交易將成。」他也表示美國政府將很快做出是否批准的決定。外界盛傳川普是甲骨文董事長埃裡森 (Larry Ellison)的粉絲。

川普政府過去一直堅持要TikTok與中國劃清界限，現在如果讓字節跳動持有多數股權將代表川普和美國政府立場稍有軟化。

消息人士稱，根據字條跳動的提議，該公司將保留TikTok全球業務的大部分股份，並在美國設立TikTok總部。美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)9月14日表示，字節跳動還提出將與TikTok一起創造2萬個美國就業機會。

消息人士補充說，甲骨文將成為字節跳動的技術合作伙伴，負責管理TikTok的數據，並持有TikTok的少數股權。另一位消息人士表示，字節跳動提案要求監督交易談判的美國政府小組，美國外國投資委員會 (CFIUS)來監督TikTok如何運營。

兩名消息人士稱，美國外國投資委員會主席姆努欽和商務部長羅斯 (Wilbur Ross)15日在白宮開會，考慮字節跳動的提議。

國安疑慮不再?

針對川普此前於8月6日發布的TikTok禁令，TikTok已提起行政訴訟，稱美國外國投資委員會並沒有確定任何能夠解決國安風險的解套措施，而如今就算TikTok說要引進「值得信賴的美國技術合作伙伴」，但相同問題仍然無解。

美國外國投資委員會鐘的一些專家表示，批准這筆交易等於是推翻過去由美國公務員來審查與國安有關的交易方式。

美國兩黨也都有議員對這項交易表示質疑。密蘇裡州保守派參議員霍利 (Josh Hawley)敦促該小組拒絕這項交易，除非TikTok與中國「徹底決裂」。

他在給姆努欽的信中說:「中國的壓制性情報法仍然有效，如果中共來敲門，就可以沒收像字節跳動這樣的中國公司的數據......這就是為什麼任何讓TikTok掌握在字節跳動手中的企業空殼游戲，都只會讓原有的問題延續下去，讓美國的國家利益和日常用戶面臨嚴重的風險。」

民主黨參議員布盧門撒爾(Richard Blumenthal)沒有要求取消交易，而是希望有針對國安的具體要求。

他在推特上寫道：「我希望得到具體的、鐵板釘釘的承諾，說明甲骨文和字節跳動將如何保證用戶的隱私、網絡安全和言論自由。」

民主黨參議員懷登 (Ron Wyden)在一份聲明中說:「讓甲骨文成為中間商並不能保護美國人免受中國政府的影響，而且更糟糕的是，甲骨文有一個糟糕的記錄，它收集並向任何有信用卡的人出售美國人的私人數據。」

斯坦福大學教授、臉書和雅虎前安全主管斯塔莫斯 (Alex Stamos)在推特上說:「甲骨文在沒有源代碼和重大運營變化的情況下接管托管的交易不會解決任何有關TikTok的合理擔憂，白宮接受這樣的交易將證明這項工作純粹是在行騙。」

政治游戲?

紐約律師事物所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的律師馬卡德特 (Paul Marquardt)說:「這筆交易極不尋常，似乎是掌握在政治人物的手中，而不是專業的美國外國投資委員會工作人員手中。」他強調整個過程既公開又政治化，一邊發布禁令一般又繼續談判。

不僅如此，甲骨文最後出線的原因也充滿濃濃的政治色彩。據路透社報導，甲骨文董事長埃裡森正為川普選舉募款，而甲骨文執行長卡茨 (Safra Catz)4年前也公開表達對川普團隊的支持。

消息人士稱，字節跳動的計劃要求限制甲骨文對TikTok的控制。據消息人士透露，字節跳動要求美國外國投資委員會同意類似於2013年允許軟銀集團 (SoftBank Group Corp)收購美國無線運營商Sprint時制定的運營安排，包括由美國政府批准TikTok的董事會董事，以及其與主要供應商的關系。

美國政府抽擁?

一位消息人士表示，字節跳動主要投資者，包括泛大西洋投資 (General Atlantic)、紅杉資本和Coatue Management LLC已經討論過會持有TikTok的少數股權，不過他們在交易中的參與度仍不確定。

同樣不確定的是沃爾瑪公司是否參與該交易，此前這家零售巨頭曾與微軟公司結盟，但被字節跳動拒絕。

川普上個月表示，TikTok交易當中的收益「非常大的一部分」應該歸美國政府所有，不過，目前字節跳動的提案中並沒有規劃任何此類費用。

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