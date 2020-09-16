徵才僅3%依指令答題 老闆嘆：就算有4個碩士學位也失格

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地企業老闆歐文（Ryan Irving）日前招募實習生，發現一百八十七位求職者中，僅三％遵照招聘廣告回答應試問題，大嘆現在失業率這麼高，人們求職時仍不用心：「就算有四個碩士學位、二十年工作經驗也失格啊。」

歐文說，他們要求應試者回答幾個小問題，諸如「休閒活動」、「現在的職稱」、「最欠缺以及最想學習的技能」、「一年內的成就」、「行銷經歷」。最後卻只有六個應試者完整回答，其餘應試者只有投遞履歷表，在第一關全被刷掉。

英老闆嘆一百八十七位求職者中，僅三％遵照招聘廣告回答應試問題，大嘆現在失業率這麼高，人們求職時仍不用心。圖／取自 Ryan Irving

歐文猜測，多數應試者只是亂槍打鳥、到處投遞履歷，但若一開始就沒有好好閱讀規定，就不是好的開始。

網友tom1410認同歐文的做法，認為設立這樣的求職關卡，可以有效率地淘汰不適任者：「畢竟部分職務就是需要更多的細心，而歐文刊登的職務似乎有這層需求。」tom1410指出，求職者若抱怨這些簡單的應試問題很麻煩，就是太目中無人了。網友CaptainCrank也批評，有些人竟怪罪疫情讓他們沒法好好閱讀求職須知：「現代人好像什麼問題都可以牽拖。」

但是，網友萊雅（Gulnaz Raja）認為，一次拒絕一百七十七位應試者也不是很恰當：「現在失業率攀升，還在求職過程增加額外障礙，只會讓失業狀況更糟。」