金價動能消退？全球最大黃金ETF資金連三周流出

最新數據顯示，全球最大的黃金指數股票型基金（ETF）正見到資金持續流出，逆轉先前資金持續流入的走勢，反映避險需求降溫。

彭博整理的數據顯示，規模790億美元的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares（GLD）連續第三周資金流出，一反先前連續八周資金流入的走勢。這檔黃金ETF今年來累計吸引近200億美元資金，上漲約30%，在ETF中仍排行第二。

黃金現貨15日小跌0.14%，收盤價每英兩1,954.15美元。交易最熱絡的12月黃金期貨15日收漲0.13%，報每英兩1,966.2美元。

新冠病毒肺炎與全球經濟成長的不確定性，引發市場對保值資產黃金的需求。政府推出空前的財政與貨幣刺激政策，也加深通膨擔憂，增添黃金的吸引力。然而，隨著經濟重啟，市場對避險資產的需求減弱，金價漲勢已有失去動能的跡象。

ETF Store總裁Nate Geraci說：「黃金在經歷8月初大漲後，最近價格趨緩，交易員可能認為這是獲利了結的機會。」

黃金ETF最近的波動也可能是因市場動盪，加上美國聯準會（Fed）的政策調整存在不確定性。

瑞銀全球財富管理部門ETF策略師David Perlman表示：「對於我們如何從當前的水準邁進，不確定性日益增加，例如經濟是否將持續復甦，或是下滑的時間延長，而且市場對通膨展望的看法也不一。」