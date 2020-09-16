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台積電、聯電ADR大漲超過6% 日月光漲勢也強勁

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（15日）大漲，台積電勁揚超過6%，較台北交易股價溢價高達12.96%。聯電ADR漲幅同樣超過6%。

道瓊工業指數15日收盤上漲2.27點，漲幅0.01%，報27,995.6點；標普500指數上漲17.66點，漲幅0.52%，報3,401.2點；那斯達克指數收高133.67點，漲幅1.21%，報11,190.32點。

費半指數收盤上漲1.72%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.26 +3.15%

中華電 CHT 37.08 +0.22%

台積電 TSM 85.85 +6.65%

聯電 UMC 4.32 +6.67%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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