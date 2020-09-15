美股早盤漲逾200點 蘋果線上發表會即將登場

美股15日早盤延續漲勢，道瓊指數漲201點。蘋果（Apple）早盤漲2.2%，投資人正密切關注蘋果15日（台灣時間16日凌晨1時）登場的線上發表會；市場預期，蘋果不會在這次發表會上推出新iPhone。

道瓊工業指數早盤漲201點或0.7%，標普500指數漲0.8%，那斯達克指數漲1.1%，費城半導體指數漲1.3%，台積電ADR漲1.3%。

大型科技股在15日早盤領漲，且中國大陸零售銷售今年來首次轉正，也捎來利多。大陸國家統計局數據顯示，大陸8月零售銷售年增0.5%。

新冠疫苗利多消息14日提振市場樂觀情緒，阿斯特捷利康（AstraZeneca）恢復其新冠疫苗在英國的第三期臨床試驗，輝瑞則表示應能在10月底前將疫苗試驗的關鍵數據呈交監管機構。

證券經紀商LPL Financial 調升標普500指數年底目標價為3,450點至3,500點之間，這個水準代表標普500指數今年底前還會再漲約2%；該公司策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示，上調的依據是對美國能更順利控制疫情的樂觀情緒。