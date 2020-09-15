快訊

塵埃落定！美媒：川普15日批准甲骨文收購TikTok提案

李篤中疑違法參與中國研究計畫 教育部立案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股早盤漲逾200點 蘋果線上發表會即將登場

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股15日早盤開高走高，延續前一天的強勁漲勢。路透
美股15日早盤開高走高，延續前一天的強勁漲勢。路透

美股15日早盤延續漲勢，道瓊指數漲201點。蘋果（Apple）早盤漲2.2%，投資人正密切關注蘋果15日（台灣時間16日凌晨1時）登場的線上發表會；市場預期，蘋果不會在這次發表會上推出新iPhone。

道瓊工業指數早盤漲201點或0.7%，標普500指數漲0.8%，那斯達克指數漲1.1%，費城半導體指數漲1.3%，台積電ADR漲1.3%。

大型科技股在15日早盤領漲，且中國大陸零售銷售今年來首次轉正，也捎來利多。大陸國家統計局數據顯示，大陸8月零售銷售年增0.5%。

新冠疫苗利多消息14日提振市場樂觀情緒，阿斯特捷利康（AstraZeneca）恢復其新冠疫苗在英國的第三期臨床試驗，輝瑞則表示應能在10月底前將疫苗試驗的關鍵數據呈交監管機構。

證券經紀商LPL Financial 調升標普500指數年底目標價為3,450點至3,500點之間，這個水準代表標普500指數今年底前還會再漲約2%；該公司策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示，上調的依據是對美國能更順利控制疫情的樂觀情緒。

標普 疫苗 半導體

延伸閱讀

華爾街漲勢推升 亞洲股市普遍收高

阿拉伯聯合大公國使用中國疫苗 第一線醫護人員接種

iPhone 12仍維持10月對外揭曉 想買Pro機種要等11月

沒有iPhone 12嗎？蘋果發表會凌晨登場 網友預測有三大看點

相關新聞

WTO：美國對中國大陸加徵關稅違反國際規則

世界貿易組織（WTO）15日說，美國對中國大陸逾5,500億美元商品加徵關稅之舉，違反了國際規則。這項裁決削弱了川普對北...

塵埃落定！美媒：川普15日批准甲骨文收購TikTok提案

根據CNBC主持人克雷莫的報導，川普政府將在美東時間15日下午批准甲骨文收購TikTok的提案。一名知情人士稍後也向CN...

美股早盤漲逾200點 蘋果線上發表會即將登場

美股15日早盤延續漲勢，道瓊指數漲201點。蘋果（Apple）早盤漲2.2%，投資人正密切關注蘋果15日（台灣時間16日...

兵行險著 張一鳴為何拒絕出售抖音美國事業給微軟？

短影音App抖音母公司「字節跳動」執行長張一鳴放棄出售抖音（TikTok）美國事業給微軟，轉而與甲骨文合作，仍未擺脫美國...

封殺華為後…加拿大恐陷巨額補償爭議

消息人士透露，加拿大聯邦政府暗示，若禁止第五代通訊技術（5G）網路採用華為設備，或許不會補償國內主要電信設備商為配合政策得負擔的相關費用，可能引發一場10億加幣（約7.58億美元）的補償之爭。

中芯國際已向美方申請繼續供貨華為

美國對華為的新禁令15日起生效，全球所有公司向華為供應採過美國技術的產品前，都必須先向美國申請許可證。財聯社援引中芯國際...

小心「數字面包屑」:中國打響大數據間諜戰

(德國之聲中文網) 「數字面包屑」指的是一個人在網路上留下的蛛絲馬跡。根據澳大利亞網絡安全咨詢公司Internet 2.0的研究調查，中國公司正有系統地搜集這些「數字面包屑」，作為情報提供給中國政府和

【經濟彭博周報】加州立法綁住Uber手腳，對零工經濟是愛還是害？

我第一次搭Uber（優步），是在2014年8月8日。一位叫希波利多的司機開了台嶄新的Toyota Camry來接我，車裡充滿新車的氣味，還附贈瓶裝水和糖果供乘客享用。當時Uber叫車服務仍十分新鮮，所以我好奇地詢問他，當個Uber司機是什麼感覺。他超愛這份工作，最滿意的地方是能夠自己安排時間。

億萬富豪為什麼排隊想買斷公司安排下市？

日本軟銀創辦人孫正義和法國媒體大亨德拉希（Patrick Drahi）最近都考慮讓企業下市。私有化可以不必應付動盪的股市...

沃爾瑪推會員制 大動作PK亞馬遜

美國大型購物連鎖店沃爾瑪日前宣布推出網購會員制，提供免運費送貨、加油折扣等，以便搶佔一直被亞馬遜獨佔的電商業。媒體也分析，雖然沃爾瑪仍是美國傳統零售龍頭，但沃爾瑪一直對於發展電商有野心，現在大動作推出比亞馬遜更便宜的會員制，與亞馬遜宣戰意味濃厚。

Uniqlo增加投資 拓展日本和中國市場電子商務

優衣庫（Uniqlo）創辦人柳井正曾抱怨電子商務對快時尚連鎖業造成的沉重負擔，但他的公司現在正在改變物流配送，並且加強投...

印、美禁令後 騰訊挑新加坡做基地拓市

在美國和印度市場受挫後，騰訊追隨阿里巴巴和字節跳動，挑中新加坡作為亞洲灘頭堡，試圖從離大本營更近的地方擴大立足點。

熱門新聞

英老師穿T恤用餐被拒門外 怒斥餐廳視他為「二等公民」

特斯拉又飆漲逾12％ 熱炒電池日題材和中國需求攀升

TikTok為何捨微軟、選甲骨文？內幕與影響大解析

肩射防空飛彈「卡彈」 火箭筒反向亂飛射人群

卜蜂斥資1,225億元 收購中國大陸養豬業務

苦撐！疫情衝擊退休金 每10位美國人有3人吃老本過活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。