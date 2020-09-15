聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股早盤漲逾200點 蘋果線上發表會即將登場
美股15日早盤延續漲勢，道瓊指數漲201點。蘋果（Apple）早盤漲2.2%，投資人正密切關注蘋果15日（台灣時間16日凌晨1時）登場的線上發表會；市場預期，蘋果不會在這次發表會上推出新iPhone。
道瓊工業指數早盤漲201點或0.7%，標普500指數漲0.8%，那斯達克指數漲1.1%，費城半導體指數漲1.3%，台積電ADR漲1.3%。
大型科技股在15日早盤領漲，且中國大陸零售銷售今年來首次轉正，也捎來利多。大陸國家統計局數據顯示，大陸8月零售銷售年增0.5%。
新冠疫苗利多消息14日提振市場樂觀情緒，阿斯特捷利康（AstraZeneca）恢復其新冠疫苗在英國的第三期臨床試驗，輝瑞則表示應能在10月底前將疫苗試驗的關鍵數據呈交監管機構。
證券經紀商LPL Financial 調升標普500指數年底目標價為3,450點至3,500點之間，這個水準代表標普500指數今年底前還會再漲約2%；該公司策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示，上調的依據是對美國能更順利控制疫情的樂觀情緒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言