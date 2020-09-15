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OECD調查：全球民眾財務焦慮升高

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

經濟合作暨發展組織（OECD）發表的2020年「國際成人財務素養能力調查」報告指出，在26個國家、共12萬5,787位受訪者中，有42%擔憂自己的日常生計支出，40%擔心財務狀況，37%表示日子勉強過得去。

基於民眾面臨長期失業的威脅，因此受調者最關切的一道問題是：「如果你失去了主要的收入來源，在不借錢或不搬家的前提下，能支持日常生活開支多久？」。結果發現，28%表示約能支撐一周，25%能撐一個月，15%能撐三個月，18%能撐半年；剩下的14%表示不知道，而調查者認為這些人「透露出他們可能並未考慮後果，或缺乏資源來準備財務緩衝」。

OECD這項調查雖未涵蓋美國，但據美國全國公共廣播電台最近報導，許多美國民眾的財務同樣困窘。全美四大城市的民眾自表示正面臨嚴重財務問題的比率如下：芝加哥50%，紐約53%，洛杉磯56%，休士頓63%；他們的問題包括儲蓄花光，支付帳單及醫療費用有困難。

洛杉磯 芝加哥

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