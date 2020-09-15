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封殺華為後…加拿大恐陷巨額補償爭議

世界日報 / 編譯洪啟原／北京15日電

消息人士透露，加拿大聯邦政府暗示，若禁止第五代通訊技術（5G）網路採用華為設備，或許不會補償國內主要電信設備商為配合政策得負擔的相關費用，可能引發一場10億加幣（約7.58億美元）的補償之爭。

路透報導，若加國政府正式禁用華為5G設備，可能受影響的企業已明確表示，他們希望政府補償拆除華為現有設備的費用。美國正以國家安全為由，施壓加國禁用華為設備，加國正研究是否允許5G網路採用華為設備。

但執政的自由黨對補償一說持懷疑態度。政府消息人士說：「我不確定是否有強力的法規依據，要求我們應為適當的國家安全決定提供補償。」

消息人士也說，聯邦官員還擔憂「民眾對政府提供逾10億補償給超大型企業的看法」。

加國已費時兩年研究是否允許華為設備加入該國5G網路，但到6月，仍未見政府在短期內做出決定的跡象，導致失去耐性的電信設備商只好自力救濟。例如，加國電信商Bell和Telus宣布，他們將與與愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）合作，不過4G網路仍使用華為設備。

但技術專家認為，很難把甲公司的5G設備與乙公司的4G設備合併使用，這實際上意味，選擇與愛立信合作的這項決定，終將迫使Bell和Telus移除華為4G設備。

另據環球網報導稱，其實拿不到補償的可能不止加拿大的電信供應商，其美國同行也面臨同樣的處境。美國聯邦通訊委員會（FCC）本月4日表示，一直依賴華為和中興低成本網絡設備的美國鄉村電信網路運營商近日告訴美國政府，如果想要移除或替換華為和中興的設備，預計將耗費18.37億美元。雖然聯邦政府曾表示會「報銷」該費用，但到目前為止，國會依舊沒有發放這筆款項。

加拿大

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