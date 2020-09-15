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沃爾瑪推會員制 大動作PK亞馬遜

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

美國大型購物連鎖店沃爾瑪日前宣布推出網購會員制，提供免運費送貨、加油折扣等，以便搶佔一直被亞馬遜獨佔的電商業。媒體也分析，雖然沃爾瑪仍是美國傳統零售龍頭，但沃爾瑪一直對於發展電商有野心，現在大動作推出比亞馬遜更便宜的會員制，與亞馬遜宣戰意味濃厚。

《華盛頓郵報》報導，沃爾瑪推出的網購會員制預計於15日上線，主打每年只要不到3000元台幣的會員費，就可以享有免運費送貨以及加油折扣等，比起一年會費要119美金（約3500台幣）的亞馬遜會員，在價格就先顯出優勢。

媒體分析認為，沃爾瑪是實體零售店面霸主，因此可以利用擴及全美的4000多家店面的方便，來提供免費送貨到家的優點，加上店面通常緊鄰加油站，切中美國人需求，提供加油優惠也是一大賣點。

不過亞馬遜仍然保有其優勢。雖然會費比沃爾瑪貴，但亞馬遜的會員制度不只是提供免費兩日送到府的服務，還包含串流影音、串流音樂等線上娛樂，甚至還有免費雲端硬碟可以使用，可見亞馬遜在雲端服務上仍舊略勝沃爾瑪一籌，不過沃爾瑪結合實體店，以及大打價格優勢，搶攻民生用品市場的策略，依然展現出沃爾瑪想發展電商的企圖。

《Quartz》報導，沃爾瑪在疫情間的總體銷售上漲了5%，甚至在疫情最嚴重之時，亞馬遜曾一度無法維持兩日送達的優勢，還有爆出倉儲員工感染抗議事件，使其形象大打折扣。

沃爾瑪因為仍有實體店面支撐，成為美國人疫情間最踏實的生活用品購物來源，也讓沃爾瑪在今年大受投資人喜愛，股價持續攀升，且根據年度銷售量來看，沃爾瑪仍是超越亞馬遜的美國零售霸主。

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沃爾瑪 電商 疫情

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