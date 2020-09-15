印、美禁令後 騰訊挑新加坡做基地拓市

在美國和印度市場受挫後，騰訊追隨阿里巴巴和字節跳動，挑中新加坡作為亞洲灘頭堡，試圖從離大本營更近的地方擴大立足點。

根據知情人士，這家中國最大社群媒體和遊戲公司的高層一直都在討論，把新加坡當成區域中心，地緣政治緊張局勢加速了這項計畫。騰訊正考慮要將部分業務的營運，包括國際遊戲的發行，移出中國。

面對美國和其他主要市場日益升高的敵意，中國多家科技巨擘放眼東南亞，想將這個擁有6.5億智慧手機用戶的地區當成一個主戰場。美國總統川普已下令美國企業9月20日起不能再與騰訊及其旗下超級app微信做生意；印度則禁了騰訊熱門手遊《絕地求生》和《傳說對決》。

騰訊發表聲明說，除了在馬來西亞、印尼和泰國的辦事處，騰訊將在新加坡新設據點，以「支持我們在東南亞和以外地區不斷發展的業務」。該公司正為多個職位招人，包括技術和業務開發，但未提供細節。根據騰訊招聘網頁，新加坡目前有跨境電商、雲端運算和電子競技在內的數十筆職缺。

在北京加強控管香港之際，新加坡因先進的金融和法律制度，吸引中西企業至此設立區域發展中心。這個人口數不足600萬的城市國家，遇全球兩大強權對峙，謹慎地不選邊站。星國總理李顯龍去年表示，會和美中兩國維持「好朋友」。

TikTok母公司字節跳動計畫未來三年在新加坡投資數十億美元、增加數百個工作機會。該公司也向星國央行申請數位銀行執照，與阿里巴巴支持的螞蟻金服、騰訊支持的Sea公司一起搶進網銀業務。

阿里巴巴則先大手筆花40億美元，完全掌控總部在新加坡的區域電子商務平台Lazada，目標是2030年前服務3億東南亞顧客；5月又達成收購AXA Tower半數股權的協議，價值大約12億美元，凸顯其拓展的野心；另正在洽談投資30億美元，入股總部在新加坡的叫車平台Grab。

騰訊至今在東南亞發展的規模較小，大多仍由深圳總部發號施令，儘管有部分全球產品如音樂和影音串流以香港為基地，該公司說，用戶資料儲存在新加坡。

近年來，騰訊加速在全球擴張的努力，主因是中國市場逐漸飽和，且遊戲事業面臨嚴格監管減緩國內成長速度。騰訊入股例如動視暴雪（Acitvision Blizzard）的遊戲，使其成為賺錢手遊，是目前為止最成功的事蹟。

儘管如此，地緣政治摩擦很可能阻礙騰訊向外拓展的努力。手機遊戲《絕地求生》手機版《PUBG Mobile》開發商南韓PUBG 公司已收回騰訊在印度的代理權，以解決遊戲在印度當局遭禁的問題。