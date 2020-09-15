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美科技股上周暴跌時 資金轉進台積電等亞洲科技股

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
數據顯示，美國科技股近期遭大賣之際，市場對亞股的需求激增。（路透）
數據顯示，美國科技股近期遭大賣之際，市場對亞股的需求激增。（路透）

美國股市中以科技股為主的那斯達克100指數14日大漲1.8%，逆轉上周的猛烈跌勢。不過數據顯示，美國科技股近期遭大賣之際，市場對亞股的需求卻激增，尤其是台積電、騰訊與三星電子這類大型與流動性佳的科技股。

根據彭博資訊彙整的資料，截至9月10日，淨流入追蹤亞太股票的36檔主要市場ETF的資金達到約3.31億美元，將創下自去年1月以來最大單月流入金額。其中，有創紀錄的2.86億美元流入iShares亞洲50指數ETF，這檔ETF追蹤一項包含香港、南韓、台灣與新加坡最大、最具流動性的指數。

iShares亞洲50指數ETF獲得最大資金流入是發生在9月3日至9月8日間，當時正值美國科技股近期賣壓的高峰。這檔基金的三大投資標的為騰訊、台積電與三星電子，這三檔占ETF 18億美元持股的逾40%。

IG Asia Pte市場策略師Jingyi Pan表示：「資金從美國輪動到亞洲科技股，這些亞洲科技股受到廣泛復甦的相關預期支撐，因此人們現在願意進一步讓投資多元化。」「除非全球的新冠病毒疫情突然惡化，否則復甦題材預料將持續。」

投資人在重新評估估值與選擇權市場動盪之後，開始懷疑美股由科技股帶領的漲勢能否延續。亞股享有估值較低的好處，標普亞洲50指數的未來本益比僅14倍，低於那斯達克100指數的27倍。

科技股 ETF 台積電 美股

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