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巴菲特最大事業由女性當家 成為北美鐵路業首位女CEO

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
BNSF鐵路公司14日任命Kathryn Farmer為執行長。（網路圖片／BNSF鐵路公司提供）
BNSF鐵路公司14日任命Kathryn Farmer為執行長。（網路圖片／BNSF鐵路公司提供）

股神巴菲特波克夏公司旗下最大子公司之一BNSF鐵路公司，周一（14日）任命Kathryn Farmer為下任執行長。這使得她將成為北美地區主要鐵路公司首位女性執行長，也躋身波克夏集團職位最高的女性主管之一。

Farmer現年50歲，已經在BNSF鐵路公司工作28年，目前職位為營運部門執行副總裁。她今年年底正式接下現任執行長Carl Ice的棒子，Carl Ice是服務41年的老將。

Farmer表示，她將會繼續執行Ice的管理策略，將重心放在營運效率與成本管控。她說：「這是我們一貫的商業模式，也將持續是我們的商業模式。」

BNSF鐵路公司的貨運服務無所不包，由消費品到農產品、石油、化學品都有。最新一季財報顯示營業利益由去年的61億美元降為55億美元。獲利成長最多的是公司的保險業務部門，本業的鐵路運輸、公共事業和能源則是利潤下滑。

華爾街日報指出，北美的鐵路貨運近年各業者均已改採新的營運模式：車班減少、多掛貨廂，來節約成本，增進效率。

波克夏集團樂於提攜女性出任最高階主管，之前旗下企業如Ben Bridge Jeweler、Fruit of the Loom和General Re已都由女性擔任執行長。

波克夏 巴菲特

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