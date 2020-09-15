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油價小跌、OPEC調降需求預估　Fed鴿派預期帶動金價漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
OPEC周一調降全球今年原油需求預估。（路透）
OPEC周一調降全球今年原油需求預估。（路透）

國際油價周一（14日）小幅下跌，石油輸出國組織（OPEC）調降全球今年原油需求預估，再加上利比亞準備恢復生產，油市面臨供需失衡問題；金價盤中勁揚1%，因美元走軟，且市場預期聯準會（Fed）本周將維持其貨幣政策的鴿派立場，進一步提升黃金的吸引力。

●油價小跌　OPEC降原油需求預估

紐約原油10月期貨14日收盤下跌0.07美元，跌幅0.2%，至每桶37.26美元。

布蘭特原油期貨結算價下跌0.22美元，跌幅0.6%，至每桶39.61美元，

兩大指標原油上周周線都收低，且為連續第二周下跌。

颶風莎莉周日在美國佛羅里達州以西的墨西哥灣增強，可能會發展成為二級颶風。不過瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「風暴正使墨西哥灣的生產關閉，而市場並不在意，這更凸顯供需情況有多糟。」

OPEC周一表示，受新冠疫情影響，2020年全球原油需求降幅將超過先前的預估，且明年的復甦速度將比預期慢。 OPEC的每月報告顯示，今年全球石油需求將下降每日946萬桶，降幅超過一個月前預估的每日906萬桶。

另外在利比亞，指揮官Khalifa Haftar承諾結束長達數月的石油設施封鎖措施，此舉可能將增加市場供應。

OPEC及盟國組成的OPEC+將於9月17日舉行會議，討論減產協議的執行情況，分析師預期不會進一步減產。

●金價

黃金現貨價格14日上漲0.84%，至每英兩1,956.86美元。美國黃金期貨結算價報每英兩1,963.7美元，上漲0.8%。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「由於美元承受相當大的壓力，金價正在上漲。我們還看到美國財長米努勤暗示，他們希望達成某種形式的財政刺激協議，這將進一步削弱美元。」

美元指數跌0.3%，美元走貶會提高黃金對持有其他貨幣的投資人的吸引力。

銀價14日上漲1.6%，至每英兩27.16美元；鉑金漲2.7%，至每英兩950.14美元；鈀金跌0.7%，至每英兩2,304.21美元。

OPEC 金價 利比亞

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