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特斯拉又飆漲逾12％ 熱炒電池日題材和中國需求攀升

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉股價14日又飆漲逾12%，因高盛表示特斯拉在中國的需求正在提升。（路透）
特斯拉股價14日又飆漲逾12%，因高盛表示特斯拉在中國的需求正在提升。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價14日大漲超過12%，除了隨科技股大幅反彈，高盛表示特斯拉在中國的需求正在提升，投資人也期待9月22日特斯拉「電池日」帶來利多消息。

特斯拉股價14日收盤上漲12.58%至每股419.62美元，創8月12日來最大漲幅，也已收回上周重挫的失土。

高盛在寫給客戶的報告中表示：「特斯拉近期全球App下載次數與去年同期相比上升，最近完整一周的全球下載量年比增加約20%。」高盛同時指出，特斯拉在每季的最後一個月通常會有「較強勁的」交車數。

不過，高盛對特斯拉股票的投資評級維持在「中立」，12個月的目標價為295美元。

特斯拉執行長馬斯克在上周五推文說，該公司將在9月22日的電池日活動公布「許多令人興奮的事」。這項消息也讓投資人滿懷信心。

特斯拉今年來股價大漲約400%，但上周二股價曾大跌21%，寫下該公司歷來最大單日跌幅，原因是標普道瓊指數公司決定不將特斯拉納入標普500指數，不過隔日股價又大漲近11%，迄今股價仍較9月1日寫下的歷史高點低約16.5%。

特斯拉 標普 馬斯克

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