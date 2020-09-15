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台積電ADR受輝達激勵2.1％ 較台股溢價拉大為7％
台積電ADR（TSM）周一漲2.1%，收80.50美元，較台北交易股票溢價拉大為7%。
台積電客戶輝達股價大漲5.8%，是大幅帶動標普500指數和那斯達克指數上漲的個股之一。輝達在13日宣布同意以400億美元的價格，從日本軟銀集團收購晶片設計公司安謀（ARM），這筆交易將重塑全球半導體產業版圖。費城半導體指數上揚2.1%。
道瓊指數大漲327.69點，報27,993.33點；標普500指數收漲幅1.3%；那斯達克指數收漲幅1.9%。
台灣加權股價指數昨天漲111.67點收12,787.82點。台積電漲1%，收441.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.55 -0.48 61.60 -1.71
中華電 CHT 108.49 +0.46 109.00 -0.47
台積電 TSM 472.07 +2.13 441.00 7.04
聯電 UMC 23.75 +5.19 23.90 -0.63
*註：匯率依據紐約時間
下午6:30的彭博報價
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