強迫勞動如「現代奴隸制度」 美禁新疆棉花等5產品

美國國土安全部14日宣布，由於中國大陸在新疆地區的強迫勞動等人權侵犯問題，美國將禁止從中國大陸新疆省進口棉花、頭髮製品、電腦零件和部分紡織品；國土安全部代理副部長古辛納利（Ken Cuccinelli）表示，這是「現代奴隸制度」，相關商品進入美國供應鏈，不利美國企業和勞工。

美國海關與邊境保護局（CBP）今年6月中旬在紐澤西州查扣一批約13噸，總價值約80萬美元（約新台幣2378萬元）的假髮與假睫毛等商品，懷疑這是新疆再教育營的「勞動成果」。

國土安全部表示，強迫勞動是令人髮指的人權侵犯行為，與美國價值觀相反，國土安全部採取果斷行動，避免以強迫勞動製成的中國大陸商品進入美國。

國土安全部14日公布的禁止進口的商品包括，新疆洛浦縣第四職業技能教育培訓中心的所有商品、洛浦縣髮製品產業園區的髮製品、伊犁卓萬服飾製造有限公司和保定市綠葉碩子島商貿有限公司的服飾、新疆準噶爾棉麻有限公司的棉花，與安徽合肥寶龍達信息技術公司生產的電腦零件。

路透報導，國土安全部正在考慮進一步擴大禁令範圍，包括所有來自新疆的棉花與番茄等農產品，這些都是中國大陸出口最多的商品之一，而這項禁令是由財政部長米努勤（Steve Mnuchin）、貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）與農業部長普度（Sonny Perdue）共同討論。

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）說，強烈譴責中共對新疆少數民族的強迫勞動行為。

參議員史考特（Rick Scott）透過推特表示，樂見國土安全部踏出這重要的一步，美國不應購買任何來自人權侵犯和強迫勞動的產品，美國應持續確保共產中國負起責任。