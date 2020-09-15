石油需求高成長 回不去了

英國石油（BP）14日預測，全球原油需求持續成長的時代已經結束，成為首家宣告這個趨勢的超級石油巨擘。

根據BP，消費量可能永遠回不到新冠肺炎疫情之前的水準，最佳情況為未來20年原油需求量「大致持平」，石油「需求頂峰」可能已於去年降臨，因能源轉型使全球遠離碳基燃料。

BP發布能源展望報告指出，石油的超級地位備受挑戰，並終將退場，需求下降的規模及速度，將取決於能源效率提高及公路運輸電氣化的進展。

BP認為，各國政府採取更嚴格的環保政策，及消費者行為改變，將影響開發中國家的經濟活動及繁榮，最終將影響液態燃料需求，且已開發國家的需求已減少；新冠肺炎肺炎疫情已造成民眾行為模式的長久改變。

BP對全球原油需求展望提出三種可能版本。第一種是「快速」減碳模式（即樂觀情境），預估到2050年時需求將比目前減少50%，液態燃料日需求量將不到5,500萬桶，再生能源占比將從2018年時的5%，提高到40%以上。

第二種是「淨零」排碳模式（即悲觀情境），原油需求將減少80%，液態燃料日需求量將降至3,000萬桶，再生能源比率提高到60%，天然氣消費量減少40%；原因是社會行為轉變使「快速」模式的動能更強。

第三是「一切照舊」，假定政府政策、科技發展及社會偏好一如既往，則未來20年全球日需求量將持平在1億桶上下，天然氣需求量將增加35%。