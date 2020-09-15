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陸需求強勁 黃豆、玉米價格攀高
受到中國大陸需求強勁的支撐，美國芝加哥黃豆期貨14日盤中大漲，每英斗突破10美元，為2018年6月以來首見，玉米期貨價格也漲至五個月高點。
芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆11月期貨14日盤中大漲1.3%，報每英斗10.0875美元，為兩年多以來首度漲破10美元。
玉米12月期貨也上漲0.7%至每英斗3.71美元，為3月13日來新高；該期貨漲幅稍後收斂至0.4%，報每英斗3.70美元。黃豆與玉米期貨上漲的原因，包括大陸買家的需求依然強勁。黃豆的另一利多為大陸正走出非洲豬瘟疫情的陰霾，市場正關注大陸的需求前景，以評估黃豆是否能進一步走高。
顧問公司CRM AgriCommodities分析師柯里爾表示，大陸買家未來幾周是否放慢採購腳步，是黃豆漲勢的關鍵因素之一。
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