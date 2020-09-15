川普出手 壓低美國藥價

美國總統川普13日簽署行政命令，透過讓國內藥價更接近其他國家的藥價，壓低美國老年人的處方藥成本，從而降低美國藥價。

川普這項行政命令要求美國衛生及公共服務部（HHS）制定兩項規範，並測試新支付模式。

在新規下，聯邦醫療保險（Medicare）中的「醫療保險」和「處方藥保險」藥品，藥廠收取的藥價，不能超過人均國內生產毛額（GDP）與美國差不多的國家。

川普這項行政命令不會立即影響藥價，因為制定聯邦規範需時數月，但若川普成功連任，並推動這項影響層面廣泛的規定，此舉的影響將相當深遠，因為多數已開發國家的藥價均遠低於美國。

藥品定價專家則表示，若華府想降低聯邦醫療保險的藥價，最佳方式是授權主管機構能直接與藥廠談判藥價，但這次的行政命令卻未如此。

目前美國聯邦醫療保險和補助服務中心依法不得直接與藥廠談判。