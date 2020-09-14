貿易、南海和香港 歐中視頻峰會難題多

（德國之聲中文網）據德新社報道，此次峰會想要實現的一個重要目標是，雙方商定出一個盡快達成投資協定的計劃。

到目前為止，歐中雙方為了達成投資協定已經進行了超過6年的協商談判。從歐盟一方來看，中國應該在市場准入以及可持續發展等問題上做出更多的讓步。

除此之外，中方還應該改善歐洲企業進入中國市場的條件。對於歐盟來說，這是協商談判雙邊自貿的前提條件。

德新社報道稱，此次歐中視頻峰會上，歐盟代表還會談及香港特別行政區目前的局勢。今年7月初，港區國安法通過並開始執行。這部法律受到來自香港內外諸多嚴厲的批評與質疑。

美聯社報道稱，除了香港問題，歐盟代表也會在峰會上談到南中國海的緊張局勢。另外，歐盟一方還會向中方呼籲在今年晚些時間舉行人權對話。

視頻峰會預計於周一下午結束，之後德國總理默克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾還將聯合舉行新聞發布會。

德國受威脅民族協會（GfbV）在歐中視頻峰會召開之際呼籲歐盟國家在人權問題上對待中國採取一致的態度，在必要的情況下抵制2022年北京冬奧會。該協會負責人德裡烏斯（Ulrich Delius）在周一舉行的一場抗議活動上提出：「默克爾的理解政策應該給尊重人權和歐洲價值觀且不畏於衝突的政策讓位。」

據天主教新聞通訊社報道，德國受威脅民族協會、世界維吾爾大會、國際聲援西藏組織、伊力哈木‧土赫提倡議以及香港人在德國聯合會等多家組織周一在德國聯邦總理府門外舉行示威活動，抗議中國國內迫害人權的現象。

洪沙/達揚 （德新社、法新社、天主教新聞通訊社）

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