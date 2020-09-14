微軟出局、TikTok挑中甲骨文合作 非「賣斷交易」

在川普總統的15日禁令到期前夕，微軟(Microsoft)14日(北京時間)宣布，不會向字節跳動購買TikTok的美國經營權後，美國公司甲骨文(Oracle)脫穎而出；有線電視新聞網(CNN)13日(美東時間)引述消息人士說法報導，TikTok與甲骨文將在美國成為商業夥伴，此交易意味可符合川普政府的國安考量。

「TikTok存在國安威脅」 15日前出售最後死限

川普8月頒布行政命令，以國安為由，勒令TikTok美國分公司必須在15日前出售，否則就得停止美國營運權，變相尋求禁止海外版抖音TikTok取得美國營運權，抖音的母公司為總部在北京的「字節跳動」(ByteDance)。

TikTok與甲骨文的合作模式尚不清楚，但並非「賣斷交易」。

「公司有信心，自己提出的方案最有利於TikTok用戶，同時保護美國的國安利益。」微軟13日在部落格貼文寫道：「為達此目標，將對TikTok做重大改變，確保未來TikTok在美國提供的服務，能符合國安、隱私、線上安全、對抗散播不實資訊等方面的最高標準，我們在8月時就清楚聲明這些標準。」

川普與其他美國政治人物表示，TikTok存在國安威脅；TikTok否認指控並控告川普政府，形容針對TikTok的許多措施「非常政治化」。

不少分析師形容，微軟想買TikTok是潛在的「政變」，在TikTok受到買賣時限壓迫之際，藉機獲取全球成長最快速的社群媒體平台之一。

消息人士指出，字節跳動已照會美國官方及有意買家，不會出售TikTok的演算法。

紐約時報報導，微軟被視為有意購買TikTok在美業務而口袋最深的公司，也最有能力符合川普所要求的國安考量。

矽谷科技巨擘裡，公開與川普結盟的很少，甲骨文倒是其中之一；微軟被排除後，甲骨文成為標購美國TikTok業務裡，唯一眾所聞名的買家。

「車子可賣 引擎不行」 原始碼不會給美國買家

南華早報則引述曾參與字節跳動董事會議的消息人士說法報導，「車子可賣，引擎不行。」

匿名消息人士說，字節跳動不會把原始碼交給任何美國買家，只是美國TikTok科技團隊可開發新演算法。

消息人士表示，假如川普拒絕此一條件，那麼TikTok美國分公司出售案便毫無可能，該應用程式在15日大限過後便得在美退場；中國政府出檯新的出口管制清單以後，美國TikTok要出售或重組，「不含演算法」便成為新底限，任何有意的買方必須接受。

字節跳動不賣演算法 迫微軟重新考慮購買價值

北京當局兩星期前更新其科技出口管制清單，要求如TikTok演算法等科技外銷，必須取得官方許可；字節跳動表示，將恪守中國法規。

北京有人支持不含演算法，賣掉TikTok在美分公司。

參與管制字節跳動但未涉入科技出口管制清單的官方消息人士9月初透露，「撇開演算法，字節跳動可把TikTok的一切都賣掉。」

排除演算法，也迫使有意購買美國TikTok的微軟聯盟等團隊，重新考慮採購案及購買價值。

熟知TikTok演算科技人士表示，字節跳動使用相同原始碼來編寫全球TikTok分公司的程式，再按不同市場修正。

消息人士指出，美國團隊理論上可複製字節跳動的演算法，但用戶要花時間適應「複製品」，但類似的影音分享應用程式競爭激烈，若要花時間讓程式順遂運作便會落伍。