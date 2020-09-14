加國電信商捨華為5G多付10億加幣成本 政府恐不買單

消息人士透露，加拿大聯邦政府暗示，若禁止第五代通訊技術（5G）網路採用華為設備，或許不會補償國內主要電信設備商為配合政策得負擔的相關費用，可能引發一場10億加幣（7.58億美元）的補償之爭。

路透報導，若加國政府正式禁用華為5G設備，可能受影響的企業已明確表示，他們希望政府補償拆除華為現有設備的費用。美國正以國家安全為由，施壓加國禁用華為設備，加國正研究是否允許5G網路採用華為設備。

但執政的自由黨對補償一說持懷疑態度。政府消息人士說：「我不確定是否有強力的法規依據，要求我們應為適當的國家安全決定提供補償。」

消息人士也說，聯邦官員還擔憂「民眾對政府提供逾10億美元補償給超大型企業的看法」。

加國已費時兩年研究是否允許華為設備加入該國5G網路，但到6月，仍未見政府在短期內做出決定的跡象，導致失去耐性的電信設備商只好自力救濟。

例如，加國電信商Bell和Telus宣布，他們將與與愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）合作，不過4G網路仍使用華為設備。

但技術專家認為，很難把甲公司的5G設備與乙公司的4G設備合併使用，這實際上意味，選擇與愛立信合作的這項決定，終將迫使Bell和Telus移除華為4G設備。