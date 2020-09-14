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半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，輝達為這樁併購花了這麼多錢，沒有理由會做嚇跑客戶的事。路透
輝達執行長黃仁勳表示，輝達為這樁併購花了這麼多錢，沒有理由會做嚇跑客戶的事。路透

輝達（Nvidia）表示，同意以400億美元併購軟體銀行旗下的半導體事業安謀公司（ARM），也創下半導體業界歷來最大併購案。

輝達將以215億美元股票和120億美元現金買下安謀，含20億美元的簽約金。兩家公司發布新聞稿說，若安謀表現達到特定目標，軟銀還可另外拿到50億美元的現金或股票，另15億美元則將以輝達的股票發給安謀的員工。

若不計這家英國公司達標支付的金額，併購金融僅略高於軟銀2016年以314億美元併購安謀的價碼。併購完成後，軟銀也將掌握輝達少於10%的股份。兩家公司表示，整個交易案完成之前，經由主管機關審核的時間可能需花長達18個月，須經過英國、中國大陸、歐洲聯盟、和美國同意。

為安撫安謀客戶並化解監管疑慮，輝達表示，安謀將「繼續運作原本開放授權的模式，一面保持全球客戶中立，這也向來該公司成功發展的基礎」。輝達還表示，將添加本身的技術至安謀所提供的授權內容。

輝達執行長黃仁勳表示，他很喜歡安謀的經營模式，希望進一步拓展客戶。談到這項併購可能破壞安謀原客戶像蘋果（Apple）的關係，黃仁勳表示，輝達為這樁併購花了這麼多錢，沒有理由會做嚇跑客戶的事。

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