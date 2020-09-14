軟銀可能下市？傳高層重新討論私有化

消息人士透露，日本軟銀集團（SoftBank Group）在即將達成出售晶片公司安謀（Arm）之際，內部又重啟討論將軟銀集團本身私有化的可能性。

消息人士說，軟銀集團的高層主管將重新考慮管理層收購（MBO）的計畫。此前，這一計畫遭遇內部反對。另一名消息人士則透露，軟銀即將宣布將安謀出售給輝達（Nvidia），這樁以現金加股票的進行的交易預期讓安謀的估值達約400億美元。

消息人士說，將市值逾1,150億美元的軟銀集團私有化的相關研議尚處於初步階段，或許也不會促成交易。軟銀的高層管理人士先前對私有化計畫有各種看法，而許多老將反對這一想法。

這項消息最初是英國金融時報所揭露，報導指出，軟銀集團在進行一連串大規模的資產處置後，尋求重新界定公司策略，因此也恢復有關將集團私有化的討論。

軟銀創辦人孫正義以往多次動念要讓軟銀下市，若果真下市，對東京股市將是一大打擊，因為軟銀是日本企業中與美國矽谷關係最接近的企業，也是日股日經225指數中第二大權值股。

私有化代表軟銀若下市、成為一家持股僅在少數人手上的封閉型公司，受到的公開檢視會大幅減少。

軟銀近來因利用衍生商品投資美國科技公司而招致批評，高層主管近日已會晤投資人，向投資人保證軟銀的押注相對保守。此前，媒體報導揭露軟銀利用衍生品進行投資的細節，引發投資人不滿，報導出爐後的首日，軟銀股價重挫、市值蒸發約90億美元。

根據彭博資訊彙整的資料，在截至6月25日的申報文件中，軟銀創辦人孫正義持有集團逾20%的持股。