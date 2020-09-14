吉利德併同業 傳砸200億美元

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
圖／經濟日報提供
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消息人士透露，吉利德科學（Gilead Sciences）即將達成一項協議，將以逾200億美元收購以乳癌用藥聞名的生技業者Immunomedics公司。

華爾街日報報導，吉利德與Immunomedics初期的協商重點為攜手合作，之後才轉為洽談全面收購，若協商未破局，也沒有其他廠商阻撓，交易預料將在14日宣布。

Immunomedics股價近來暴漲後，市值增至約100億美元，但吉利德出價卻是此數字的兩倍，反映吉利德拿下該公司所有權的決心。

吉利德是抗病毒藥物市場的龍頭，多年來一直尋求建立其他疾病療程的產品陣容，若能收購Immunomedics，將在癌症用藥市場上取得立足點，也不必承擔監管機構不批准藥品上市的風險，因為Immunomedics的乳癌用藥Trodelvy今年4月就已獲美國監管機構批准。

若吉利德能跨足癌症用藥市場，將能取得一項更永續的事業，有助彌補C型肝炎藥品日益下滑的銷售，也更能因應人類免疫缺乏病毒（HIV）用藥競爭加劇的態勢。吉利德執行長歐戴（Daniel O'Day）已持續簽署協議，強化產品組合。

用於治療三陰性乳癌的Trodelvy，似乎也能用於對抗肺癌和其他癌症。Immunomedics本周將在一場醫學會議上，發表Trodelvy用於對抗膀胱癌的數據。

在許多大藥廠都想擴充旗下癌症用藥產品陣容之際，Immunomedics的吸引力很高。乳癌用藥是全球癌症用藥市場中，最有利可圖的部門之一，據EvaluatePharma估計，今年市場規模可達到1,570億美元。

癌症 乳癌 肝炎

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