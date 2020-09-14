聽新聞
test
0:00 / 0:00

超低利率、量化寬鬆… 非常態貨幣政策變新常態

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

全球各大央行以往為因應特殊狀況所實施的「非常態」貨幣政策，包括超低利率及量化寬鬆（QE）等，現在正成為央行政策操作的「新常態」。美國、日本及英國央行本周都將召開決策會議，投資人將緊盯央行是否會暗示一些更有創意的措施。

美國聯準會（Fed）已將調降基準利率到接近於零的水準，並大買公債、公司債，還對地方政府、中小企業與大企業提供緊急紓困，但仍反對實施負利率；ECB已將存款利率由負0.4%降到負0.5%，鼓勵銀行加強放款。

澳洲、紐西蘭及印度央行都師法日本銀行（央行），控管公債殖利率曲線；紐西蘭及加拿大央行首次購買公債，加拿大央行還買進公司債；南韓及瑞典央行開始買進公司債及商業票據。更多央行也透過「前瞻指引」，保證寬鬆政策將持續更久，以提振投資人、消費者及企業信心。

美國銀行統計，截至7月底止，各國央行在147天內共降息164次，並承諾將購買8.5兆美元資產；摩根大通統計，全球央行平均利率僅1%，且已開發國家央行的平均政策利率首度跌破零。

由於全球景氣復甦展望仍高度不確定，因此央行的超寬鬆政策可能持續數年，從而帶動金融資產價格飆漲。Fed上月宣布新的決策架構，允許通膨率暫時超過2%目標，並接受更低的失業率，更加凸顯貨幣政策將會更寬鬆、且維持時間更久。

彭博資訊經濟學者指出，央行的權宜政策已變成正規作法，央行面臨的新挑戰則是超寬鬆政策易進、難退，等到央行須首次升息時，市場將面臨嚴峻考驗。

標準銀行外匯策略主管巴羅指出，新冠肺炎危機對經濟的衝擊，比金融海嘯大好幾倍，因此投資人有理由相信貨幣政策要到很久之後才可能趨緊。

紐西蘭 日本

延伸閱讀

台積籌資擴廠 發債10億美元

加拿大野生藍莓的24種可能 這裡吃得到

美元公司債ETF 避險利器

紐西蘭汽車維修廠中文名遭改「台式髒話」 網友狂洗版

相關新聞

輝達買安謀 最快本周拍板

知情人士透露，日本軟體銀行集團正接近達成一項協議，將以超過400億美元的價碼，把旗下晶片設計事業安謀控股（Arm Hol...

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

美國繪圖晶片大廠輝達收購半導體設計要角安謀的交易談判正接近尾聲，華爾街日報12日指出，這樁婚事若談成，將撼動整個半導體業...

超越美國 陸Q2首次成為德國最大出口國

德國聯邦統計局最新數據顯示，中國大陸今年第二季從德國進口了總額近230億（歐元，下同）的貨物，首次成為德國最大的出口目的...

美觀光類股 還沒跌完

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，很多美國民眾冬季只想待在家，凸顯美國旅遊業面臨的困境，且今年來已重摔27%的觀光類股，可能會進一...

超低利率、量化寬鬆… 非常態貨幣政策變新常態

全球各大央行以往為因應特殊狀況所實施的「非常態」貨幣政策，包括超低利率及量化寬鬆（QE）等，現在正成為央行政策操作的「新...

吉利德併同業 傳砸200億美元

消息人士透露，吉利德科學（Gilead Sciences）即將達成一項協議，將以逾200億美元收購以乳癌用藥聞名的生技業...

軟銀擬修改選擇權策略

在軟銀據傳以選擇權商品投資科技股的策略引發憂慮後，彭博資訊引述知情人士報導，軟銀正在考慮修改這項策略。該公司的主管最近幾...

隔行如隔山？馬斯克說蓋茲根本不懂電動卡車

特斯拉執行長馬斯克聲稱微軟共同創辦人蓋茲「根本不懂」電動卡車，以回應一名推特追蹤者提問，顯示馬斯克不太同意比爾蓋茲對電動...

規模空前！疫情重創 澳洲維省再砸645億紓困企業

澳洲維多利亞省13日宣布，將投入30億澳元（約新台幣645億元）紓困該省在疫情中受創最嚴重的企業，規模為史上最大，紓困措...

熱帶風暴莎莉逼近增強 美國墨西哥灣沿岸戒備

國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴莎莉（Sally）今天沿著美國佛羅里達州西部外海推進增強，即將成為1級颶風，為墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）帶來狂風巨浪和暴洪。

美辨識技術出口 IBM籲管制

科技大廠IBM呼籲，美國商務部應祭出新的管制措施，限制臉部辨識系統出口至極權國家，避免這些技術用於侵犯人權。

大型股拖累 美股弱勢

大型科技股震盪拖累下，美國股市連續兩周下跌，這是否預告秋季這幾個月將持續動盪，投資人盼望從聯準會（Fed）本周的決策會議...

熱門新聞

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

曾要求在辯論前藥檢 川普再指控拜登嗑藥

美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。