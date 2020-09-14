超低利率、量化寬鬆… 非常態貨幣政策變新常態

全球各大央行以往為因應特殊狀況所實施的「非常態」貨幣政策，包括超低利率及量化寬鬆（QE）等，現在正成為央行政策操作的「新常態」。美國、日本及英國央行本周都將召開決策會議，投資人將緊盯央行是否會暗示一些更有創意的措施。

美國聯準會（Fed）已將調降基準利率到接近於零的水準，並大買公債、公司債，還對地方政府、中小企業與大企業提供緊急紓困，但仍反對實施負利率；ECB已將存款利率由負0.4%降到負0.5%，鼓勵銀行加強放款。

澳洲、紐西蘭及印度央行都師法日本銀行（央行），控管公債殖利率曲線；紐西蘭及加拿大央行首次購買公債，加拿大央行還買進公司債；南韓及瑞典央行開始買進公司債及商業票據。更多央行也透過「前瞻指引」，保證寬鬆政策將持續更久，以提振投資人、消費者及企業信心。

美國銀行統計，截至7月底止，各國央行在147天內共降息164次，並承諾將購買8.5兆美元資產；摩根大通統計，全球央行平均利率僅1%，且已開發國家央行的平均政策利率首度跌破零。

由於全球景氣復甦展望仍高度不確定，因此央行的超寬鬆政策可能持續數年，從而帶動金融資產價格飆漲。Fed上月宣布新的決策架構，允許通膨率暫時超過2%目標，並接受更低的失業率，更加凸顯貨幣政策將會更寬鬆、且維持時間更久。

彭博資訊經濟學者指出，央行的權宜政策已變成正規作法，央行面臨的新挑戰則是超寬鬆政策易進、難退，等到央行須首次升息時，市場將面臨嚴峻考驗。

標準銀行外匯策略主管巴羅指出，新冠肺炎危機對經濟的衝擊，比金融海嘯大好幾倍，因此投資人有理由相信貨幣政策要到很久之後才可能趨緊。