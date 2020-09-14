美觀光類股 還沒跌完

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，很多美國民眾冬季只想待在家，凸顯美國旅遊業面臨的困境，且今年來已重摔27%的觀光類股，可能會進一步走低。

彭博資訊報導，行銷科技業者Zeta Global的數據顯示，約40%受訪美國民眾正在規劃冬季旅遊行程，比率低於去年的逼近50%。另據旅行分析網站ForwardKeys，今年國際冬季旅遊的預訂量較去年驟降65%。

美國航空公司已將耶誕假期的機票價格大砍25％。這些數據顯示，今年來已重挫27%的羅素1000飯店／汽車旅館類股指數可能還有得跌。

此外，今年冬季還可能出現「反聖嬰」現象，可能使每年產值達550億美元的美國冬季旅遊業（涵蓋運動、娛樂、餐廳等產業），陷入更深的困境，因為降雪地區可能與往年不同。

「反聖嬰」現象通常會使美東天氣變得更溫暖，減少佛蒙特州、新罕布夏州及紐約上州等地的旅遊活動；此現象也通常會為西岸帶來更多雪，天氣變更冷，讓東岸民眾去洛磯山脈滑雪。然而，此刻沒人想搭飛機。

即便天公作美，旅館業者仍可能發現他們的生意不佳，因為他們客戶改用Airbnb等旅宿平台租房，畢竟租公寓套房看來比旅館套房安全。