軟銀擬修改選擇權策略

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

在軟銀據傳以選擇權商品投資科技股的策略引發憂慮後，彭博資訊引述知情人士報導，軟銀正在考慮修改這項策略。該公司的主管最近幾天已與投資人會面，向他們保證軟銀的押注相對保守。

這名消息人士說，軟銀對投資人強調，該公司的數十億美元選擇權部位，一直是集中在幾檔藍籌科技股，包括微軟及臉書在內，並且參與買權價差而非高槓桿的短期押注。

此前金融時報報導，軟銀投資科技股的選擇權商品，帳面獲利40億美元，但也可能因上周的科技股重挫而遭逢損失。這篇報導引發軟銀的投資人不安，導致軟銀市值在報導之後的第一個交易日，蒸發約90億美元。

知情人士說，軟銀內部已在辯論是否揭露其衍生品交易的更多細節，但創辦人孫正義一直不願提供更多資訊。軟銀的股價暴跌導致孫正義重新考慮繼續這項交易策略，但還不清楚可能會做出什麼改變。

知情人士說，軟銀最近的交易主要集中在七家科技公司，除了微軟與臉書，還包括亞馬遜、奧多比（Adobe）、Google母公司字母（Alphabet）等。

科技股 孫正義 Alphabet

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