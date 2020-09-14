輝達買安謀 最快本周拍板

知情人士透露，日本軟體銀行集團正接近達成一項協議，將以超過400億美元的價碼，把旗下晶片設計事業安謀控股（Arm Holdings）出售給輝達（Nvidia），最快本周宣布。分析師指出，這樁交易可望讓輝達成為晶片產業的新強權，但可能面臨反托辣斯監管當局的阻礙。

綜合華爾街日報、金融時報及彭博資訊等媒體的報導，輝達將以總值約400多億美元的現金與股票，收購安謀。輝達將以自家股票支付大部分交易金額，使軟銀成為該公司最大股東，同時也轉移部分交易風險給軟銀。

知情人士說，軟銀與輝達已進行談判好幾周，最快可望本周宣布達成交易。但消息人士也說，雙方還沒敲定協議，談判仍可能破局。

若雙方敲定協議，將成為今年迄今金額最高的併購之一，且可能是史上最大規模的半導體併購案。今年的另一項大型併購交易是類比晶片業者亞德諾（Analog Devices）7月中旬宣布，以220億美元買下美信集成產品公司（Maxim）。

輝達是一家快速成長的晶片業者，產品用於執行大量的繪圖運算，並且在電玩遊戲、雲端運算和其他因疫情刺激需求的活動中，扮演重要角色，這些利基激勵該公司股價今年飆漲一倍以上，日前市值更超越英特爾，成為全球市值最高的晶片製造商。安謀設計能為全球多數智慧手機供電的微處理器，與輝達合併後將成為晶片產業的新強權。

對輝達而言，這項交易將進一步鞏固該公司在半導體產業的中心地位。安謀的技術正開始在行動設備、資料中心和個人電腦（包括蘋果的Mac）外，找到更廣泛的應用，將能擴充輝達的產品陣容；此前，輝達的產品主要集中在高階晶片市場。

然而，分析師指出，這樁交易勢必將遭遇美國、歐盟及中國大陸反托辣斯監管機構的嚴格審查，況且此時晶片業正成為美中科技戰的戰場之一。安謀的眾多客戶也可能對交易提出憂慮；這些客戶包括英特爾、三星電子及蘋果等。

儘管輝達的收購價高於軟銀在2016年以320億美元買下安謀的價碼，但這個價格也反映了安謀在軟銀集團麾下表現不佳的程度。安謀2016年的售價與輝達當時的市值相當，但如今輝達的市值高達3,000億美元，約為軟銀收購安謀價碼的十倍。