大型股拖累 美股弱勢

大型科技股震盪拖累下，美國股市連續兩周下跌，這是否預告秋季這幾個月將持續動盪，投資人盼望從聯準會（Fed）本周的決策會議中尋求線索。

那斯達克綜合指數上周五（11日）收跌0.6%，一周來逢假期縮短的四個交易日重挫4.1%，是3月來最表現最差的一周。標普500指數周跌2.5%，蘋果、臉書、亞馬遜、微軟、Alphabet，周線跌幅都在4%以上。

台積電ADR上周五微跌0.1%，費城半導體指數跌不到0.1%，一周下來各跌0.1%和3.5%。

大型科技股撐起美股今夏幾乎悖離經濟基本面的漲勢，也因此這些科技股這波震盪走跌格外令人憂心。

有人擔心，由於科技股已漲到難以守住的偏高價位，最近波動可能是長期回檔的開端。

今年前八個月漲近80%的蘋果，上周跌了7.4%，特斯拉上周重挫11%，但今年以來仍有345%的驚人漲勢。不過，這兩檔股票目前仍守在50日均線之上。