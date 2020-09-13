聽新聞
test
0:00 / 0:00

大型股拖累 美股弱勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

大型科技股震盪拖累下，美國股市連續兩周下跌，這是否預告秋季這幾個月將持續動盪，投資人盼望從聯準會（Fed）本周的決策會議中尋求線索。

那斯達克綜合指數上周五（11日）收跌0.6%，一周來逢假期縮短的四個交易日重挫4.1%，是3月來最表現最差的一周。標普500指數周跌2.5%，蘋果、臉書、亞馬遜、微軟、Alphabet，周線跌幅都在4%以上。

台積電ADR上周五微跌0.1%，費城半導體指數跌不到0.1%，一周下來各跌0.1%和3.5%。

大型科技股撐起美股今夏幾乎悖離經濟基本面的漲勢，也因此這些科技股這波震盪走跌格外令人憂心。

有人擔心，由於科技股已漲到難以守住的偏高價位，最近波動可能是長期回檔的開端。

今年前八個月漲近80%的蘋果，上周跌了7.4%，特斯拉上周重挫11%，但今年以來仍有345%的驚人漲勢。不過，這兩檔股票目前仍守在50日均線之上。

科技股 蘋果

延伸閱讀

美股連兩周震盪 投資人指望Fed下周來擺平

科技股持續拋售 那指周跌4.1% 創3月來單周最糟

股海自由行／建材、汽車零件、生技 新亮點

貿聯、聯嘉、和大 吃補丸

相關新聞

韓團BTS全員晉升唱片公司股東 每人持股逾770萬美元

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）已全員晉升為所屬唱片公司Big Hit娛樂的股東，該公司預計下月辦理首次公開發行股票...

直如庫克翻版！下任蘋果執行長 可能是「他」

彭博資訊報導，隨著庫克執掌蘋果公司已進入第十個年頭，他和左右手正花費更大心力，培育下一代接班梯隊，好放心讓這些人接手掌管...

卡車界特斯拉 遭空襲

電動卡車新創Nikola連續兩日股價暴跌，原因是放空機構興登堡研究（Hindenburg）指控，該公司是一場「錯綜複雜的...

Fed本周開會 估鴿派論調不變

美國聯準會（Fed）定台北時間17日凌晨2時宣布決策，這是美國總統大選前最後一次開會，備受市場關注，預料將保持鴿派論調，...

疫情打擊 51檔新興股基金下架

新冠肺炎疫情重創全球經濟，原本就相對脆弱的開發中國家所受打擊更深，投資人對其經濟復甦的速度缺乏信心，不願注入資金，導致今...

Cash App好神 身價勝過銀行

美國數位支付公司Square旗下一款手機應用程式（App）提供數位存款和轉帳功能，甚至想買賣比特幣或零股，也都可以交給它...

東南亞叫車一哥 跨足金融

東南亞最大叫車平台Grab正在新加坡推廣一種新的微型投資服務，透過應用程式（App）向小散戶銷售金融商品，即便只有1塊錢...

大型股拖累 美股弱勢

大型科技股震盪拖累下，美國股市連續兩周下跌，這是否預告秋季這幾個月將持續動盪，投資人盼望從聯準會（Fed）本周的決策會議...

北京禁進口德國豬肉 全球肉價料將上漲

北京當局12日宣布，禁止從德國進口豬肉產品。此舉是因應德國日前出現首件非洲豬瘟病例，預料將打擊德國肉商，並導致大陸肉品供...

道地金門人、新加坡船王張允中 走下富比士最高齡億萬富翁榜

「新加坡船王」、太平船務公司創辦人張允中9月4日上午在睡夢中辭世，享嵩壽102歲。這位道地金門人工作到100歲才退休，他101歲時是富比士最高齡億萬富豪排行榜第一名。

身價三級跳！居家健身熱讓Peloton創辦人成億萬富翁

新冠肺炎疫情推升居家健身熱，美國健身新創公司派樂騰（Peloton）股價數個月內漲翻天，創辦人佛利（John Foley...

美股連兩周震盪 投資人指望Fed下周來擺平

大型科技股震盪拖累下，美國股市連續兩周下跌，這是否預告秋季這幾個月將持續波盪，投資人希望從聯準會（Fed）下周的決策會議...

熱門新聞

目睹親信遭「高射炮處決」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

嫉妒女王給梅根更多溫暖？「皇室好媳婦」凱特氣炸

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

新郎婚禮現場打電動 新娘眼神死網友看傻：太誇張

9歲童撐家計「穿厚重布偶裝」每天走10公里工作：可買飯回家

泰王公開新畫作 圖中「藍衣女孩」是王后還是妃子引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。