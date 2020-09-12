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直如庫克翻版！下任蘋果執行長 可能是「他」

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
蘋果營運長威廉斯（左），成為庫克接班人的呼聲最高。圖／網路圖片
蘋果營運長威廉斯（左），成為庫克接班人的呼聲最高。圖／網路圖片

彭博資訊報導，隨著庫克執掌蘋果公司已進入第十個年頭，他和左右手正花費更大心力，培育下一代接班梯隊，好放心讓這些人接手掌管蘋果。報導也點名，若庫克退休，以營運長威廉斯（Jeff Williams）最有可能接下執行長大位。

目前庫克的管理團隊中，不少都是已在蘋果工作逾20年的資深副總，他們除了口袋滿滿，年齡也逐漸逼近或介於55至60歲，到了交棒階段。知情人士表示，除了年紀因素外，再加上常態的企業策略規劃，已促使蘋果培育下一代的高階經理人。

庫克在2011年8月接下賈伯斯的執行長遺缺，率領蘋果成為全球市值最高的公司，也是美國第一家市值超過2兆美元的企業。儘管蘋果已卓然有成，但下一代的領袖必須因應諸多挑戰，包括全球同步升高的反壟斷疑慮、與App開發商建立更強健的關係、降低對中國製造的依賴，並找到iPhone以外的金雞母，例如新的裝置或服務。

現年59歲的庫克尚未表達退休意願，但彭博報導說，如果他明天就解甲歸田，可能的接班人已呼之欲出，即57歲的蘋果營運長威廉斯；他過去幾年在庫克麾下掌管公司的全球營運。庫克接任CEO之前，也是長期擔任蘋果營運長。威廉斯在2013年接掌Apple Watch的開發及蘋果的健康事業，去年則進一步接管軟硬體設計。

從許多方面來說，威廉斯被視為和庫克一樣務實，且不會讓公司出任何差錯。他與庫克同樣是以營運為主要強項的高層，與具備產品創新長才的賈伯斯和前任設計長艾夫不同。過去十年在庫克的帶領下，蘋果非常成功，因此董事會不大可能改變成功的經營方針。

蘋果 庫克

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