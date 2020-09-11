LVMH不娶Tiffany了！精品世紀聯姻破局，竟是因為「家長」惡鬥？

LVMH不娶Tiffany了！但當初說要結婚，可是震撼全球市場的大消息。

去年11月底，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）風光宣布將以162億美元大手筆併購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany&Co.），並預計在2020年中完成這筆交易，曾被視為精品界史上最大金額的併購案！

不僅能夠加強LVMH在珠寶行業的地位外，更可以進一步擴大其在美國的業務。當時消息一出，一度使Tiffany股價上揚約30％。

然而，LVMH卻在本月9日發出聲明表示這宗原定11月24日的併購案已被取消，更透露法國政府已以美國關稅計畫為由，要求該公司把收購TIFFANY & Co.的交易延至2021年1月6日後。Tiffany也反擊將針對LVMH，以未能在時間內完成收購為由，提起訴訟。

併購案告吹的消息一出，LVMH股價在巴黎股市的盤中由紅翻黑，跌0.59％至402歐元；Tiffany股價在紐約股市早盤大跌9.82％、至109.85美元，收盤價則約114美元。

LVMH疑慮Tiffany聘金太貴？展開拖延戰術！

早在今年6月，LVMH就曾聲明不考慮以在市場購買股票完成這項交易，而外媒分析此舉意味著希望雙方可以重啟談判，以協調出更優惠的收購價格。由於LVMH集團股東不斷有收購價碼過高的質疑，更對蒂芙尼能否在收購前，償還所有債務表示擔憂，遲遲不願意以原先協議的收購價完成交易。

原先在疫情前，LVMH同意以每股約135美元的現金價格收購Tiffany，交易價值約為162億美元（147億歐元），然而以Tiffany近一週來每股約125美元，皆遠低於當初協議的價格，甚至以今日收盤價約114美元來看，更顯示LVMH收購案已溢價約25.2億美元。

LVMH縮手的原因是，疫情復甦不明朗，精品零售業持續低迷，再加上今年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑似使用偽鈔購物，遭白人警察壓頸致死後，所引發Black Lives Matters社會運動，導致美國社會嚴重動盪不安。

因此，一再推延婚事，市場推測，LVMH目的正是期望Tiffany能調降聘金、重談收購價碼。

兩大精品集團的世紀聯姻破局，根本原因在「美法關稅戰」

然而，壓垮這樁精品集團世紀聯姻的最後一根稻草，還在於「美法關稅戰」！

而美法之所以鬧關稅戰，川普當然是始作俑者。近來，美國政府對價值13億美元的法國商品，加徵25％的關稅，使得美法兩國的貿易衝突惡化。

美方大動作對法國企業課稅，主要是為了抗議去年7月法國參議院批准通過數位服務稅法案。

這條法案針對年營收額超過7.5億歐元（約261億元台幣）、其中至少2,500萬歐元（約8億7千萬元新台幣）營收於法國產出的數位服務公司，課徵3％數位稅，並於今年開始實施，預計今年將為法國增加4億歐元（約139億元台幣）的稅收。

合乎上述課稅定義、得額外繳稅的公司包含Google的母公司Alphabet、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等美國科技巨擘。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）曾抗議，法國數位稅每年將創造約5億歐元（約新台幣174億元）稅收，其中大部分的稅收，皆由美國公司所支付。為此，美國企業需要付出數百萬美元，並進行會計制度重整計畫，以確保能夠精準評估負債。

因數位服務稅議題僵持不下的美、法兩國，一來一往的在貿易關稅中互相角力，也使得法國政府正式要求LVMH將Tiffany併購案，推遲至2021年1月6日後。

嫁不成的Tiffany喊告，反制LVMH歹戲拖棚

回歸主角，Tiffany近年的確命運多舛，導致賣相不佳。

近年來，Tiffany的銷售和盈利2015至2017年間都曾出現下跌，而公司加大進軍中國市場的計畫，又受到中美貿易戰大幅衝擊。根據今年Q1財報顯示，5.55億美元的營收，相較去年同期下滑了45％，更低於華爾街預估的7.01億美元。

在此次美法貿易的角力戰中，Tiffany無疑受到相對大的經濟衝擊，過去曾同意將併購案展延至12月31日，其實姿態放很低。站在Tiffany那邊的人，直指LVMH分手無理，並認為法國政府要求推遲交易的請求，毫無法律依據。

目前這樁精品界的世紀聯姻，因為雙方家長（美、法政府）介入而難堪破局，未來是否能舊情復燃？還是形同陌路？業界只希望這不是又一樁拖棚歹戲。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）