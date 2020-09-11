美知名大學發債 為什麼日韓台都愛？
隨著利率持續下降，許多國際投資人爲了尋找更高的收益，將資金轉向美國哈佛、普林斯頓等大學債券。
彭博引述市場參與者報導，美國大學發債最近出現來自日本、南韓、新加坡及台灣投資人的龐大需求。美國各大學今年紛紛加入全球發債潮，發債規模已達360億美元，至少是2004年來最高。
新冠肺炎疫情逼迫許多美國大學校園關閉或改變運作措施，帶來許多不穩定因素。但對於國際投資人來説，大學的穩定前景比財力較差的發債者更具吸引力。像日本和南韓等人口高齡化國家的投資人，這種未來幾年財力無虞的發債方尤其深具魅力。
英國巴克萊銀行（Barclays Plc）董事總經理John Augustine表示，「這類型的債權能讓投資人抱著安枕入眠」，據他觀察，亞洲投資人在這三月到半年來對大學債券興趣大增。他說，來自亞洲的賣家通常會偏好擁有AA以上等級的優質私立及公立名校債券。
南韓最大的人壽保險公司，三星人壽保險表示，該公司已持有這類債券，正考慮加碼這種比本地債券收益更高的投資標的。
高信評的大學債券提供高於美國主權債的溢價 。譬如，2050年到期的哈佛大學債券發債利率為2.517%，高於主權債110基點。
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